Un pasteur de la Colombie-Britannique jugé «responsable» pour avoir organisé un service de culte alors que les batailles judiciaires sur les mandats COVID font rage

Un juge de la Colombie-Britannique a déclaré un pasteur de Chilliwack “responsable” d’avoir tenu un service de culte en violation des anciennes ordonnances COVID-19 de la province – mais une condamnation pour un billet de 2 300 $ ne sera pas inscrite tant que le tribunal n’aura pas examiné une contestation constitutionnelle.

Dans un décision avec des implications pour un certain nombre de cas similaires, la juge Andrea Ormiston a constaté que même si le pasteur de l’Église réformée libre John Koopman n’avait peut-être pas organisé l’événement du 6 décembre 2020, il pouvait être considéré comme un «hôte» du service, ce qui contrevenait à un ordre de santé publique.

Malgré le verdict de culpabilité, Ormiston a retardé la déclaration de culpabilité la semaine dernière – en attendant une contestation de la législation qui a rendu le rassemblement illégal.

Un porte-parole de l’organisation soutenant Koopman et d’autres dirigeants d’églises verbalisés pendant le mandat a déclaré que la décision faisait partie d’une multitude de procédures qui continuent d’encombrer les tribunaux longtemps après l’abandon de l’ordonnance.

“Cela ne laisse pas un bon goût dans la bouche des citoyens lorsqu’ils sont passés par les procédures judiciaires et ont vu des années de ressources publiques dépensées contre eux pour des choix qui n’avaient rien à voir avec un risque supplémentaire pour la santé”, a déclaré Marty Moore, un avocat au Centre de justice pour les libertés constitutionnelles.

“Un appel divin qui ne peut être ignoré”

Alors que la Couronne a déposé deux douzaines de billets pour violation de COVID-19 contre Koopman et deux autres pasteurs au printemps dernier, Moore a déclaré qu’il en restait plus d’une douzaine et qu’ils sont actuellement contestés devant un tribunal provincial.

Le service de culte au cœur de l’affaire a eu lieu deux jours après que l’agente de santé provinciale, le Dr Bonnie Henry, a émis une ordonnance interdisant aux gens d’organiser ou d’accueillir une longue liste d’événements, y compris des services de culte en personne.

L’agente de santé provinciale Bonnie Henry a émis des ordonnances interdisant aux gens d’organiser ou d’accueillir des services de culte en décembre 2020. (Jonathan Hayward/La Presse Canadienne)

Selon la décision d’Ormiston, un agent de la GRC “a cru qu’un service de culte allait avoir lieu à l’église ce matin-là sur la base des informations du site Web public de l’église”.

L’officier a été empêché d’entrer, mais a vu d’autres être admis. Il a ensuite téléchargé une vidéo du service de Koopman.

“Pendant le sermon, le pasteur Koopman aborde directement la controverse du rassemblement en personne pour adorer à ce moment-là”, a écrit le juge. “Comme il l’a dit alors, et comme il l’a expliqué dans son témoignage lors de ce procès, se rassembler pour servir Dieu est une contrainte – un appel divin qui ne peut être ignoré ou remplacé par les lois de l’État.”

La décision d’Ormiston traite en grande partie de la question de savoir si Koopman pouvait être considéré comme un organisateur ou un hôte.

Le pasteur a soutenu avec succès qu’il n’était pas un organisateur, car son rôle est “intentionnellement retiré du travail administratif d’exploitation d’une église”.

Mais le juge a estimé que son rôle était cohérent avec celui d’un “hôte” qui “assure d’une certaine manière le confort et le bien-être de ses invités même s’ils ne s’impliquent pas pour prendre les dispositions nécessaires”.

Moore a déclaré que la distinction signifie que Koopman devra faire face à une amende de 2 300 $ contre 230 $ pour quelqu’un qui a simplement assisté – en fonction de la prochaine étape du processus judiciaire.

Défis aux 3 niveaux de tribunal

Les contestations de la législation qui a permis à Henry d’émettre ses mandats sont maintenant devant les trois niveaux de tribunaux de la Colombie-Britannique.

En plus de la contestation de Koopman devant la cour provinciale, la Cour d’appel réexamine une Décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique qui a conclu que si les ordonnances du médecin en chef pouvaient avoir porté atteinte aux libertés religieuses, elle était justifiée de les émettre.

Pendant ce temps, Moore a déclaré que son groupe demandait à un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique d’examiner une décision de septembre décision de la cour provinciale dans lequel un pasteur de Kelowna a perdu sa tentative de monter une contestation similaire à celle susceptible d’être faite dans l’affaire Koopman.

Dans cette décision, la juge Clarke Burnett a conclu qu’Art Lucier tentait de faire une “attaque collatérale inadmissible” contre la législation sur la santé publique parce que la loi établit une voie spécifique pour les personnes qui s’opposent à une ordonnance.

Le pasteur Art Lucier a récemment été condamné à une amende pour avoir enfreint les ordonnances de santé publique après avoir perdu une tentative de contestation de la législation sous-jacente aux mandats. La décision est en appel. (Trevor Bothorel/CBC)

Lucier a fait valoir que ce processus de réexamen était “imparfait et insuffisant”. Le juge a convenu qu’il n’était peut-être pas “solide”, mais a déclaré que le droit de faire appel existait clairement – ​​tout comme le droit à un contrôle judiciaire par la suite.

“L’intention du législateur était que seules les personnes ayant la formation et les qualifications appropriées soient chargées de déterminer le bien-fondé de tout réexamen”, a écrit Burnett.

“Le fait qu’un autre organisme le fasse pourrait bien saper l’objectif principal de la législation, à savoir la protection du public contre les risques pour la santé.”

“Un équilibre raisonnable et proportionné”

La prochaine date d’audience de Koopman est le 21 décembre.

Moore dit que les procédures judiciaires sont opportunes à la lumière des considérations sur la nécessité de mandats de masques pour lutter contre la propagation de nouvelles souches de COVID-19 et d’autres virus respiratoires.

Des ambulanciers paramédicaux nettoient une civière au Lynn Valley Care Centre de North Vancouver en mars 2020. Les responsables de la santé publique ont fait valoir que des mandats interdisant les rassemblements publics étaient nécessaires pour arrêter la propagation de la COVID-19. (Ben Nelms/CBC)

“Si nous choisissons d’engager les ressources juridiques de nos communautés – police, poursuites et juges – avec l’utilisation de mandats, nous pouvons nous attendre à avoir beaucoup moins de ces ressources disponibles pour répondre aux autres besoins plus urgents de notre communauté”, a déclaré Moore. .

“Je pense que c’est quelque chose dans l’intérêt public à considérer.”

Dans tous les cas, la province a fait valoir que des ordonnances portant atteinte aux droits des Canadiens étaient nécessaires pour contrôler la propagation d’un virus mortel qui a déclenché l’état d’urgence.

Dans la décision dont est maintenant saisie la cour d’appel, le juge en chef de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Christopher Hinkson, a fait écho à ce sentiment.

“” Bien que les impacts des … ordonnances sur les droits des pétitionnaires religieux soient importants, les avantages pour les objectifs des ordonnances le sont encore plus “, a écrit Hinkson.

“À mon avis, les commandes représentent un équilibre raisonnable et proportionné.”