Un pasteur de jeunesse a poignardé sa femme et ses enfants avant de mettre le feu à la maison : police

Un jeune pasteur du Kansas fait face à plusieurs accusations de tentative de meurtre après avoir poignardé sa femme et ses cinq enfants et déclenché un incendie dans le sous-sol de leur maison, selon la police locale.

Matthew Lee Richards, 41 ans, de Shawnee, Kansas, fait face à cinq chefs de tentative de meurtre et à un chef d’incendie criminel aggravé avec risque de lésions corporelles, le Le département de police de Shawnee (SPD) a déclaré dans un communiqué de presse. Il est détenu sous caution de 5 millions de dollars, selon les archives de la prison du comté de Johnson.

Trois des six victimes sont toujours hospitalisées après l’attaque, a indiqué la police.

Matthew Richards, un jeune pasteur de 41 ans, a poignardé sa femme et ses cinq enfants avant de mettre le feu au sous-sol de leur maison, selon la police de Shawnee, Kansas.

Bureau du shérif du comté de Johnson



Semaine d’actualités a contacté dimanche par e-mail et Facebook le SPD pour commentaires. Au moment de la publication de Richards, il n’était pas clair qu’il avait un avocat qui pourrait parler en son nom.

La police et les pompiers de Shawnee, une ville située à environ 16 km au sud-ouest de Kansas City, dans le Missouri, ont répondu à un appel concernant des troubles et un incendie dans une maison peu avant 3 h 50 samedi. Les pompiers ont éteint un incendie dans le sous-sol de la maison de Goode Drive, a indiqué la police. Sept personnes, dont Richards, ont été transportées à l’hôpital pour blessures, selon le SPD.

Les victimes ont été identifiées comme étant son épouse, son enfant adulte et quatre enfants mineurs, a indiqué la police. Les six victimes souffraient de « lacérations à des degrés divers » lorsqu’elles ont été retrouvées par les policiers, a indiqué la police. Le jeune homme de 19 ans et deux des enfants mineurs sont sortis de l’hôpital, a indiqué le SPD, ajoutant que l’épouse de Richards et ses deux autres enfants restaient hospitalisés. Aucun motif de l’attaque n’a été partagé par les autorités.

Richards est pasteur des jeunes à la Crossroads Christian Church à Shawnee depuis 2016, selon sa biographie sur le site Web de l’église. Il est décrit comme un « grand enfant qui adore enseigner Jésus aux petits enfants » et est marié à sa femme depuis 2003.

Le site Web indique que lui et sa famille ont trois règles : aimer Dieu, aimer les gens et aimer le sport.

Le pasteur principal de l’église chrétienne de Crossroads, Kurt Witten, a publié une déclaration concernant l’arrestation de Richards sur la page Facebook de l’église.

« Nous sommes conscients de la situation impliquant notre pasteur pour enfants, Matt Richards », indique le communiqué. « Nous recueillons plus d’informations et aurons une déclaration complète plus tard. Veuillez être respectueux de cette situation, car l’enquête est toujours en cours. Et s’il vous plaît, joignez-vous à nous pour prier pour la famille Richards pendant cette période. En raison de la sensibilité En raison de la nature de cette situation, nous ne diffuserons pas les services du dimanche en direct. »

Semaine d’actualités a contacté par e-mail et Facebook Crossroads Christian Church pour commentaires.

Richards doit comparaître devant le tribunal lundi à 13h30, selon les archives judiciaires. Le SPD a déclaré que l’enquête était en cours.