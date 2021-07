Un pasteur de Floride invite un alligator à l’église et offre une carte de visite

Lors d’un incident particulier le 29 juin, un visiteur inattendu s’est présenté dans une église de Floride, aux États-Unis, où il a été accueilli par le pasteur qui l’a même invité à l’intérieur et lui a offert sa carte de visite. La réaction effrontée du pasteur a laissé Internet en deux car les photos et les vidéos de la rencontre inhabituelle sont devenues virales. Le 30 juin, Daniel Gregory, pasteur de Victor Church à LeHigh Acres, en Floride, a posté des selfies effrontés avec un alligator noir en arrière-plan. Le visiteur à quatre pattes a fait une visite surprise à l’église après avoir rampé hors d’un égout pluvial à côté des locaux de l’église et a décidé de se promener dans le quartier. Finalement, il s’est présenté à la porte de l’église, laissant les visiteurs les yeux écarquillés. Cependant, le pasteur a décidé de profiter au maximum de l’occasion et a cliqué sur quelques selfies et vidéos tout en essayant de l’inviter à l’église.

La légende du message se lit comme suit : « Quand un alligator se présente à votre église mais n’est pas prêt à accepter le Seigneur. »

Alors que le message gagnait Internet, une autre vidéo de la rencontre a été partagée par NBC2 news sur Youtube qui montre le pasteur s’approchant du reptile et offrant sa carte de visite. Gregory a demandé au gator s’il souhaitait visiter l’église et a ajouté qu’ils ont des services de 9h à 11h le dimanche matin.

S’adressant à la chaîne d’information, Gregory a déclaré qu’il ne savait pas quelle était la condition spirituelle de l’alligator, alors il l’a invité à l’église. Cependant, l’animal non impressionné est retourné dans le drain après la rencontre. Il a partagé qu’il avait fait ce qu’il n’aurait probablement pas dû faire et a pris un selfie avec.

La brève salutation n’a pas été bien accueillie par la Florida Fish and Wildlife Conservative Commission, dont le porte-parole a déclaré qu’il ne fallait jamais approcher un animal sauvage comme ça car cela pourrait être dangereux. Même Gregory a admis son erreur et a exhorté les téléspectateurs à ne pas suivre son exemple.

