Un pasteur canadien qui a expulsé des «  flics de la Gestapo  » de son église arrêté pour avoir organisé un «  rassemblement illégal  »

Le pasteur Artur Pawlowski, de Calgary, en Alberta, a fait la une des journaux le mois dernier après avoir réprimandé la police pour avoir tenté de fermer un service de Pâques qui enfreignait les limites des rassemblements publics. Dans une vidéo virale de la confrontation, Pawlowski est entendu crier à la « Nazi » et « Gestapo » officiers à partir « immédiatement, » en leur disant de ne pas revenir sans mandat.

Bien que la police se soit retirée, il semble que les autorités étaient déterminées à empêcher le pasteur d’organiser des services. Plus tôt cette semaine, les services de santé de l’Alberta ont obtenu une ordonnance du tribunal qui permet aux forces de l’ordre d’émettre des amendes et même de procéder à des arrestations afin de faire appliquer les directives de santé publique. L’ordonnance s’applique également aux organisateurs de manifestations.

La police de Calgary a alors signifié l’ordonnance à Pawlowski. La force a déclaré que le pasteur avait reconnu l’injonction mais néanmoins ignoré « Exigences relatives à la distanciation sociale, au port de masque et aux limites de capacité réduites pour les participants » et a continué à organiser des rassemblements religieux.

Samedi, une voiture transportant Pawlowski et son frère Dawid a été arrêtée par la police. L’incident a été filmé par le conducteur du véhicule.

Après que le conducteur ait baissé la vitre, un agent explique qu’Artur et Dawid étaient en état d’arrestation pour avoir violé l’injonction et demande aux deux frères de sortir de la voiture.

Artur, qui est assis sur le siège du passager avant, se conforme. Quelques instants plus tard, on le voit agenouillé sur la route, les mains placées derrière la tête. Le pasteur commence alors à crier au «Psychopathes de la Gestapo» et «Nazis» comme il est arrêté.

«Faites-le à la nazie!» crie-t-il à deux agents alors qu’ils le menottent. Les flics traînent ensuite le pasteur vers une voiture de police.

Son frère est également vu à genoux sur l’autoroute alors que trois agents le portent à l’un de leurs véhicules.

L’opération a impliqué au moins cinq voitures de police, et ce qui semble être une douzaine d’agents.

Les deux frères ont été accusés d’avoir organisé et assisté à un rassemblement illégal en personne, a rapporté la SRC.

Les arrestations ont déjà conduit à une campagne de collecte de fonds pour leur défense juridique, organisée par le journal conservateur canadien Rebel News.

« Si vous regardez cette vidéo, cela signifie qu’ils m’ont arrêté avec succès. » Nous financons la défense juridique du pasteur Artur Pawlowski, veuillez vous rendre sur https://t.co/5RfUUBxoVx pour faire un don! pic.twitter.com/1UAwXQLVy9 – Nouvelles rebelles (@RebelNewsOnline) 8 mai 2021

«Arrêter des chrétiens pour avoir organisé des offices religieux est ce que font les États policiers, pas les démocraties libérales. Cela doit cesser, « le site d’information a écrit.

Dans un communiqué, le service de police de Calgary a déclaré qu’il reconnaît «Le désir des gens de participer à des rassemblements confessionnels ainsi que le droit de manifester» mais que les résidents doivent se conformer aux arrêtés de santé publique pour «Assurer la sécurité et le bien-être de chacun.»

L’Alberta a récemment imposé des restrictions plus strictes sur Covid-19 au milieu d’une augmentation des cas. Selon les nouvelles directives, la fréquentation des lieux de culte a été plafonnée à 15 personnes. Les écoles ont été déplacées en ligne et les résidents ont été exhortés à limiter la taille des rassemblements personnels.

La province canadienne compte 25 000 cas de coronavirus actifs et son taux de cas actifs de 534 pour 100 000 a été décrit comme le plus élevé d’Amérique du Nord.

