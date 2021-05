Un PASTEUR qui a bafoué les règles de Covid a crié aux flics les accusant d’être « nazis » alors qu’il était menotté et emmené.

Le chef de l’église canadienne Artur Pawlowski a qualifié les officiers de «Gestapo» lorsqu’ils l’ont arrêté pour avoir prétendument enfreint les ordres lors d’un service religieux.

Artur Pawlowski a accusé les flics d’être des « nazis » lorsqu’ils l’ont arrêté Crédit: Youtube / Artur Pawlowski TV

Le pasteur canadien a été arrêté pour avoir « organisé un rassemblement illégal en personne Crédits: Rex

Lui et son frère, Dawid Pawlowski, ont été arrêtés samedi pour «avoir organisé un rassemblement illégal en personne».

Des images choquantes de l’arrestation montrent le couple accusant les flics d’être « nazis » et « Gestapo » avant qu’on leur dise de sortir de la voiture.

Le clip montre ensuite Artur à genoux au milieu de la route alors que l’officier lui a mis des menottes alors qu’il leur crie à nouveau qu ‘ »ils sont des nazis ».

Comme il refuse de se lever, les flics sont forcés de le traîner sur la route avant que deux autres policiers ne viennent chercher Dawid.

Cela vient après qu’Artur aurait violé les règles de Covid en organisant un service religieux qui ne respectait pas les règles.

Selon les autorités, Artur « a choisi d’ignorer les exigences en matière de distanciation sociale, de port de masque et de limitation de capacité des participants, et a poursuivi l’événement », rapporte le Mail.

Les flics ont dû traîner le pasteur alors qu’il refusait de se lever Crédit: Youtube / Artur Pawlowski TV

Son frère, Dawid, a également été arrêté Crédit: Youtube / Artur Pawlowski TV

Artur a partagé les images de lui confrontant la police sur Twitter Crédit: Twitter

Lui et son frère ont été placés en détention et accusés de multiples infractions, notamment incitation ou invitation à assister à un rassemblement public illégal et promotion et participation à un rassemblement public illégal.

Cela vient après que le pasteur a crié à la police « Les nazis ne sont pas les bienvenus ici » quand ils sont arrivés à un service qu’il dirigeait à la grotte d’Adullam le mois dernier.

Artur dirigeait une célébration de la Pâque lorsque les flics sont arrivés, et il leur a dit «sortir immédiatement».

«Hors de cette propriété, vous les nazis», a-t-il crié.

« La Gestapo n’est pas autorisée ici. »

Il a dit aux policiers: «Je me fiche de ce que vous avez à dire» avant de leur dire de partir jusqu’à ce qu’ils «reviennent avec un mandat».

Artur a filmé la confrontation avant de tourner la caméra sur lui-même pour dénoncer la police « venant intimider les chrétiens pendant le festival le plus sacré ».

Il a partagé les images sur Twitter, qualifiant les flics de « Gestapo ».

« La police est venue perturber le rassemblement de l’église », a écrit Artur.

« La Gestapo est de nouveau venue intimider les paroissiens de l’église pendant la célébration de la Pâque. Incroyable. »

Le service de police de Calgary a déclaré que des agents avaient été envoyés au service pour vérifier que les règles de Covid étaient respectées.

« La préoccupation était que les personnes présentes ne respectaient pas les ordonnances de santé publique COVID-19 du gouvernement, qui sont en place pour assurer la sécurité de tous », indique un communiqué.