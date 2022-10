Un pasteur canadien emprisonné pour avoir tenu une église pendant COVID salue le pardon, fustige Trudeau

Un membre du clergé de l’Alberta, au Canada, qui a été emprisonné à plusieurs reprises après ne pas avoir fermé son église, a salué un plan du nouveau premier ministre de la province visant à pardonner et à indemniser les personnes arrêtées et condamnées à une amende pour les protocoles COVID-19.

“C’est un pas dans la bonne direction, mais j’aimerais que cela se fasse”, a déclaré le pasteur Artur Pawlowski à Fox News Digital lors d’un entretien téléphonique.

Pawlowski, qui se présente maintenant à des élections politiques après être devenu chef du Parti de l’indépendance de l’Alberta en septembre, a subi plusieurs arrestations dramatiques pendant la pandémie, dont une fois au milieu d’une autoroute très fréquentée de Calgary alors qu’il rentrait de l’église et encore une fois. sur le tarmac de l’aéroport international de Calgary après une tournée de conférences aux États-Unis

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, qui a prêté serment le 11 octobre, est la première dirigeante canadienne à s’excuser pour la discrimination à l’égard des non-vaccinés au Canada, qui a connu certains des mandats COVID-19 les plus stricts au monde.

Dans un discours prononcé samedi à l’assemblée générale annuelle du Parti conservateur uni, Smith a noté que les pasteurs qui ont été arrêtés dans la province “viennent en tête” lorsqu’elle pense aux personnes qui ont été injustement pénalisées pour avoir désobéi aux règles COVID du pays.

La répression contre le clergé dans la province généralement conservatrice de l’Alberta a fait la une des journaux internationaux. La police a barricadé des églises et emprisonné plusieurs pasteurs, dont le pasteur Tim Stephens, qui a été arrêté après qu’un hélicoptère de la police aurait trouvé sa congrégation de Calgary se rassemblant à l’extérieur.

Les multiples arrestations de Stephens devant ses jeunes enfants ont incité le sénateur Josh Hawley, R-Mo., à exhorter la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) à envisager d’ajouter le Canada à sa liste de surveillance. La législature de l’État de l’Ohio a adopté une résolution faisant écho au sentiment de Hawley.

Plus tôt cette année, Pawlowski a passé 51 jours en prison après avoir été arrêté à la suite d’un discours devant des camionneurs qui bloquaient le passage frontalier américain à Coutts, en Alberta, pour protester contre le mandat de vaccination du Canada. Le pasteur a déclaré à Fox News Digital après sa libération qu’il avait été maltraité et humilié par les autorités pénitentiaires et que certains gardiens avaient tenté de convaincre d’autres détenus de lui faire du mal, mais qu’ils avaient refusé.

De nombreuses accusations portées contre Pawlowski ont été abandonnées en juin après son appel, mais il doit encore payer des amendes totalisant des centaines de milliers de dollars pour avoir gardé son église ouverte et nourri les sans-abri au mépris du gouvernement.

Pawlowski, qui s’inquiète que les Canadiens soient devenus complaisants face à ce qu’il dit être une tyrannie croissante dans le pays, a déclaré qu’il ne serait jamais venu au Canada après avoir grandi sous le communisme en Pologne s’il avait su à quoi il aurait été confronté.

“Vous n’êtes pas autorisé à interroger les gouvernements, vous n’êtes pas autorisé à interroger les médias grand public, tout comme pendant mon enfance lorsque je grandissais derrière le rideau de fer en Pologne sous la botte des Soviétiques”, a-t-il déclaré.

Notant que certaines tactiques dans les démocraties occidentales aujourd’hui sont “identiques” à ce qu’il a vécu en grandissant dans un pays communiste, il a déclaré : “C’est la même peur et la terreur, la censure, la déplateforme. Vous perdrez votre emploi, vous n’obtiendrez pas d’emploi . Alors ça se passe encore ici.

Pawlowski a paré les arguments potentiels de ceux qui s’opposeraient à ce qu’un pasteur s’implique dans la politique en soulignant que la démocratie nord-américaine a été fondée en partie par des membres politiquement actifs du clergé, et a noté que l’Alberta a particulièrement prospéré sous les anciens premiers ministres William Aberhart et Ernest Manning, tous deux pasteurs.

“Je suis un Canadien, un Canadien libre; libre de pratiquer mon culte comme je l’entends, libre de défendre ce que je crois être juste”, a déclaré Pawlowski. « Devrions-nous jeter tout cela et déménager en Arabie saoudite ? Je pense que Justin Trudeau s’intégrerait parfaitement là-bas. Ou peut-être que la Corée du Nord serait mieux pour lui. Il aime la dictature. Je vais lui acheter un billet. Profitez-en.”

Malgré l’éloge de sa rhétorique, Pawlowski a exprimé son scepticisme quant au fait que le nouveau premier ministre tiendra ses promesses, d’autant plus que plusieurs des ministres du cabinet de Smith ont servi dans l’administration précédente, y compris certaines personnes qui, selon lui, étaient intimement impliquées dans sa persécution.

“Même si j’aime qu’elle s’excuse publiquement, je ne pense pas qu’elle ait l’audace et le courage de faire ce qui est juste pour poursuivre les méchants”, a déclaré Pawlowski. Il a affirmé qu’il n’avait pas encore eu l’opportunité de s’asseoir avec Smith, mais s’est félicité d’une rencontre avec elle.

“Ce que le gouvernement nous a fait, je ne peux que le comparer à ce qui se passe dans certains pays totalitaires, et j’espère qu’elle tiendra parole”, a-t-il déclaré.

Le bureau du premier ministre n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital au moment de la publication.