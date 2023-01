Un pasteur canadien emprisonné à plusieurs reprises pour des protocoles COVID pour faire face à un procès final: «Des trucs fous»

Un pasteur canadien fait face à son dernier procès après deux ans d’amendes répétées, d’arrestations et d’emprisonnement pour avoir gardé son église ouverte pendant la pandémie de COVID-19.

Artur Pawlowski, pasteur de la congrégation Cave of Adullam à Calgary, a déclaré qu’il était accusé d’avoir causé 400 millions de dollars de dommages pour avoir célébré un service religieux lors du blocus des camionneurs à la frontière canado-américaine l’année dernière.

“C’est le point culminant de plus de 40 billets pour la tyrannie du COVID, l’assignation à résidence, la prison, tout ça”, a déclaré Pawlowski à Fox News Digital avant son procès, qui devrait commencer le jeudi 2 février à Lethbridge, Alberta.

Pawlowski, le premier membre du clergé canadien à recevoir une contravention pour des violations présumées du COVID-19, affirme que les accusations portées contre lui sont une tentative de criminaliser son discours.

“C’est un truc de fou”, a-t-il dit.

Il a également critiqué la nouvelle première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, qui, selon lui, avait discuté de son amnistie potentielle l’automne dernier, mais a depuis “fait marche arrière”.

Pawlowski, qui dirige également un organisme de bienfaisance pour nourrir les sans-abri de Calgary, risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable des accusations découlant de sa participation au convoi de camionneurs à Coutts, en Alberta.

Il est accusé de méfait de plus de 5 000 $, d’infraction à la loi sur la défense des infrastructures critiques et de non-respect de sa condition de libération pour maintenir la paix et avoir une bonne conduite.

“Je n’obéirai pas”

Pawlowski a attiré l’attention internationale pour la première fois en avril 2021 lorsqu’il a jeté des policiers armés et un responsable de la santé hors de son église alors qu’ils tentaient de l’inspecter pour la conformité à la santé publique lors d’un service de Pâques.

Il a été vu dans une vidéo virale chassant les autorités tout en les comparant à la Gestapo nazie. Lorsque les fonctionnaires sont revenus une semaine plus tard avec une ordonnance du tribunal qui leur donnait le pouvoir de “faire tout ce qui était nécessaire” pour entrer dans son église et l’arrêter, Pawlowski s’est enregistré en train de les expulser à nouveau et a averti ses téléspectateurs que le Canada ressemble de plus en plus au régime communiste que sa famille a enduré en Pologne.

La police de Calgary a arrêté le pasteur cinq fois après qu’il ait continué à organiser des services au mépris de l’ordonnance du tribunal, dont une fois au milieu d’une autoroute très fréquentée alors qu’il rentrait chez lui après l’église. À une autre occasion, il a été arrêté sur le tarmac de l’aéroport international de Calgary à la suite d’une tournée de conférences aux États-Unis.

Pawlowski a déclaré à Fox News Digital à l’époque que les autorités semblaient avoir fouillé dans ses bagages à l’aéroport et fouiné dans son ordinateur portable.

Après plusieurs comparutions devant le tribunal, un juge fédéral lui a ordonné en octobre 2021 de réciter un scénario dénonçant publiquement ses propres opinions sur le COVID-19 et les vaccins.

“J’ai dit:” Je n’obéirai pas à cette ordonnance du tribunal “”, a déclaré Pawlowski à l’époque, avant que l’ordonnance ne soit suspendue en appel. “Je refuse d’obéir à l’ordre d’un juge véreux. Ce n’est pas un juge, c’est un militant politique.”

Lorsque les camionneurs de Coutts ont protesté contre les mandats de vaccination en bloquant le passage le long de la frontière de l’Alberta avec le Montana en février dernier, Pawlowski a été invité à livrer un discours de 20 minutes dans lequel il les a exhortés à “tenir la ligne” contre le gouvernement sans recourir à la violence. Il les a également mis en garde contre le fait de se rendre dans la capitale provinciale d’Edmonton, craignant qu’ils ne soient confrontés à une répression gouvernementale similaire à ce qui est arrivé aux camionneurs qui avaient manifesté à Ottawa.

Quelques jours après son discours, il a été arrêté à son domicile et a passé 51 jours dans deux prisons différentes, où il a affirmé que les autorités l’avaient maltraité en l’enfermant dans une petite cage, en le plaçant dans un service psychiatrique et en essayant d’inciter d’autres détenus à lui faire du mal. Les détenus ont refusé et certains l’ont contacté pour obtenir des conseils spirituels, a-t-il déclaré.

“Les mêmes méchants”

Pawlowski a déclaré à Fox News Digital qu’il était assigné à résidence depuis sa sortie de prison en avril dernier et qu’il ne pouvait pas quitter son domicile sans l’autorisation de son agent de probation. Il s’est présenté aux élections et est devenu le chef du Parti de l’indépendance de l’Alberta en septembre dernier.

Smith, qui a prêté serment comme premier ministre le 11 octobre, était le premier chef canadien à s’excuser pour le traitement des personnes non vaccinées dans le pays. Le gouvernement du Canada a imposé des vaccinations dans les lieux de travail sous réglementation fédérale, émis des restrictions de voyage, ordonné des fermetures d’entreprises pendant des mois et arrêté des citoyens qui ont violé les fermetures.

Le traitement réservé au clergé par le pays a attiré l’attention de certains voisins américains. Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., A exhorté la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale en 2021 à envisager d’ajouter le Canada à sa liste de surveillance après qu’un ministre baptiste de Calgary ait été arrêté lorsqu’un hélicoptère de la police aurait trouvé son église se rassemblant à l’extérieur.

La législature de l’État de l’Ohio a adopté une résolution demandant la même chose en mars dernier, et des milliers de personnes ont manifesté devant les consulats canadiens à travers les États-Unis pendant l’emprisonnement de Pawlowski.

Lors d’un discours à l’assemblée générale annuelle du Parti conservateur uni (UCP) l’automne dernier, Smith a noté que les multiples pasteurs qui ont été arrêtés dans la province généralement conservatrice “viennent en tête” lorsqu’elle pense aux personnes qui ont été injustement pénalisées pour désobéir aux protocoles COVID. Elle a également lancé un plan pour gracier ces délinquants.

Mais Pawlowski a déclaré que rien ne s’était matérialisé dans son cas. Il a imputé cela aux membres du cabinet de Smith, qui, selon lui, craignaient pour leur propre réputation après avoir été impliqués dans ses poursuites sous le prédécesseur de Smith, Jason Kenney.

“Je pense que le plus gros problème est qu’elle a nommé les mêmes méchants dans son cabinet”, a déclaré Pawlowski, notant que certains des mêmes ministres du cabinet qui ont été pris violer leurs propres règles COVID-19 lors d’un dîner privé en 2021 restent en place.

“Elle est extrêmement faible”, a déclaré Pawlowski à propos du nouveau premier ministre, qu’il prétend connaître depuis 15 ans puisqu’ils faisaient tous les deux partie du Wildrose Party de l’Alberta. “Souvenez-vous, vous avez affaire à une politicienne volte-face qui traverse les étages, abandonne les gens, promet une chose et change d’avis.”

“Je la connais et elle veut plaire à tout le monde, et elle ne défend rien”, a ajouté Pawlowski. Il a allégué que des représentants de l’UCP étaient venus à plusieurs reprises chez lui pour lui proposer de ne pas se présenter aux élections ou d’abandonner son parti politique, mais il a refusé.

“Je suis pasteur”, a déclaré Pawlowski. “Je ne suis pas Judas Iscariot, je ne suis pas la Prostituée de Babylone. Je ne trahis pas les gens. Alors, j’ai dit non, et puis [Smith] est sorti en public et elle a dit: ‘Eh bien, je n’apporte pas l’amnistie.'”

Citant le procès à venir, un porte-parole du gouvernement de l’Alberta a refusé la demande de commentaires de Fox News Digital en réponse aux affirmations de Pawlowski.

‘Raffiner le feu’

Pawlowski a comparé ses épreuves à “un feu de raffinage” qui, selon lui, a élargi la portée de son ministère et revigoré sa foi.

“J’ai remarqué, même dans ma propre prédication, que tout ce que nous avons traversé – et traversons encore – ne nous a donné qu’une foi et un zèle plus forts et la confirmation que tout ce que nous lisons dans la Bible est en fait la vérité”, a-t-il déclaré.

Pawlowski a déclaré que de nombreux Canadiens impliqués dans son ministère continuent de subir les conséquences persistantes de la réponse de leur gouvernement à la pandémie, qui, selon lui, a nui à l’économie canadienne et contraint de nombreuses personnes qu’il connaît personnellement à se faire vacciner.

Il dit qu’il y avait une application incohérente des protocoles COVID-19 dans le pays qui visaient “à éliminer ou à détruire la classe moyenne”.

“C’est pourquoi les IKEA et les Walmart étaient ouverts, mais les petites entreprises ont reçu l’ordre de fermer”, a-t-il déclaré. “Je pouvais amener toute mon église et la moitié de ma communauté à IKEA pendant les plus grands confinements, où 500 personnes étaient autorisées. Mais je ne pouvais pas avoir un service religieux avec 100 personnes.”