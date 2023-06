Un pasteur blâme les «hommes avides de pouvoir» après qu’un groupe baptiste américain a évincé des églises avec des femmes dirigeantes

La révérende Linda Barnes Popham dit qu’elle continuera à diriger son église baptiste dans le Kentucky tant que sa congrégation la soutiendra.

Popham est le pasteur de la Fern Creek Baptist Church à Louisville, l’une des deux églises qui ont été expulsées de la Southern Baptist Convention (SBC) parce qu’elles emploient des femmes comme pasteurs.

« S’écarter? Oh, j’ai proposé cela pour l’église, mais l’église a évidemment dit non », a déclaré Popham. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. « Ils ont dû choisir entre la Convention baptiste du Sud et moi comme pasteur. Ils m’ont clairement, lors d’un vote, choisi à l’unanimité. »

Le SBC est la plus grande dénomination protestante aux États-Unis, avec 47 000 églises et 13,7 millions de membres.

Il a expulsé cinq églises pour avoir eu des femmes pasteurs en février, dont Fern Creek et Saddleback Church, une méga-église basée en Californie.

Fern Creek et Saddleback ont ​​tous deux fait appel de la décision. Mais mercredi, une majorité écrasante de membres a voté pour maintenir les expulsions lors d’une réunion annuelle à la Nouvelle-Orléans.

Le SBC n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC. La presse de la dénomination, la Baptist Press, a rapporté que les églises expulsées n’étaient pas en « coopération amicale » avec la convention, qui estime que l’Écriture réserve le rôle de pasteur aux hommes.

« Des actes accomplis dans les ténèbres »

Popham était à la réunion, et elle a fait sa demande à ses compagnons fidèles là-bas mardi.

« Nous pensons que la Bible permet aux femmes de servir d’une manière sur laquelle vous n’êtes pas tous d’accord, mais nous devrions toujours pouvoir nous associer », a-t-elle déclaré à la foule rassemblée.

Mais les membres n’étaient clairement pas d’accord. Selon Baptist Press, 91,85% des électeurs ont choisi de maintenir l’expulsion de Fern Creek, tandis que 88,46% ont voté pour maintenir l’expulsion de Saddleback.

Les délégués tiennent leurs bulletins de vote à la Convention baptiste du Sud à la Nouvelle-Orléans mardi. (Clause Scott/l’annonceur quotidien/l’Associated Press)

Cela a été un choc pour Popham, qui travaille avec Fern Creek depuis 40 ans et en est le pasteur officiel depuis 1993.

Elle dit que la convention a estimé que l’église était en « coopération amicale » aussi récemment qu’en 2021.

« Tout ce qui s’est passé au cours des deux dernières années, je l’attribue aux actes accomplis dans les ténèbres et à des hommes avides de pouvoir, des gens qui essayaient de purifier la Convention baptiste du Sud à leur norme de pureté – qui ne correspond pas aux normes bibliques de pureté », dit-elle.

La méga-église californienne compte plusieurs femmes pasteurs

L’église Saddleback, quant à elle, était la deuxième plus grande congrégation du SBC et, jusqu’à récemment, était largement présentée comme une réussite au milieu d’un déclin plus important des membres baptistes du Sud.

La mégachruch de Californie n’a pas répondu à une demande de commentaire, mais dans une lettre publiée sur Twitter dimancheson pasteur fondateur Rick Warren – qui a également assisté à l’assemblée annuelle – a déclaré qu’il n’avait pas de grands espoirs que la convention se rangerait de son côté.

« Je ne m’attends pas à gagner à la Nouvelle-Orléans et je ne m’attends certainement pas à faire changer d’avis un fondamentaliste en colère. Ils sont responsables devant Dieu, pas devant moi. Je fais cela comme un acte d’obéissance au Saint Esprit », a-t-il déclaré.

Stacie Wood, au centre, et son mari, Andy Wood, rencontrent un fidèle à l’église Saddleback de Lake Forest, en Californie. Convention. (Allison Dîner/Associated Press)

Warren a pris sa retraite en 2022, nommant le couple marié Andy et Stacie Wood comme ses remplaçants. Trois autres femmes ont été installées comme pasteurs à Saddleback en 2021, selon Baptist Press.

Warren a également déclaré qu’il regrettait de ne pas avoir défendu les femmes dans la direction de l’église plus tôt dans sa vie, pendant ce qu’il a appelé ses « années d’ignorance ».

Que signifie l’expulsion ?

Maintenant que Fern Creek et Saddleback ne sont plus affiliés au SBC, ils peuvent choisir de continuer en tant qu’églises baptistes indépendantes ou de s’aligner sur d’autres dénominations.

Contrairement aux organisations hiérarchiques comme l’Église catholique romaine, les Églises baptistes conservent un large degré d’autonomie et d’indépendance par rapport à leurs pratiques et politiques. Donc, être expulsé de la convention n’aura pas beaucoup d’implications pratiques pour Fern Creek Church, dit Popham.

« Très peu de choses vont changer. Ils cesseront tout simplement de recevoir nos offrandes et nous n’utiliserons plus leur littérature », a-t-elle déclaré. « Donc nous ne perdons pas vraiment. Ils perdent. »

Popham dit que son église interprète simplement les Écritures différemment de la Convention baptiste du Sud. (Jessie Wardarski/Associated Press)

Au Canada, les baptistes sont organisés sous plusieurs dénominations et organisations différentes, dont beaucoup n’ont pas répondu à la demande de commentaires de la CBC.

Les Canadian Baptist Ministries – qui s’associent à quatre associations baptistes régionales – affirment que leurs membres ont ordonné des femmes depuis les années 1940.

L’un de ces membres régionaux est les Baptistes canadiens de l’Ontario et du Québec. C’est la ministre exécutive, la révérende Leanne Friesen, a déclaré à CBC dans un e-mail: « Nous sommes reconnaissants envers nos femmes pasteurs et leaders qui servent fidèlement dans notre famille d’églises et font une différence dans leurs communautés. »

Interprétation de l’Écriture

En fin de compte, Popham dit qu’il s’agit d’un désaccord fondamental sur la signification des Écritures.

« Je sais que la Bible a toujours raison; nous pouvons juste être faillibles dans notre interprétation parfois », a-t-elle déclaré.

« Mais il y a ces gens au pouvoir maintenant qui croient que leur interprétation de la sainte parole de Dieu est la seule façon de l’interpréter. Alors je ne sais pas ce qu’ils vont faire quand nous franchirons ensemble les portes du ciel, parce que ils ne peuvent pas nous expulser là-bas. »

Avec des fichiers de Reuters et de l’Associated Press. Entretien avec Linda Barnes Popham produit par Chris Trowbridge