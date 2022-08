Un pasteur américain qui a qualifié la congrégation de “pauvre, fauché, éclaté et dégoûté” pour ne pas lui avoir acheté une montre de luxe s’excuse | Nouvelles américaines

Un pasteur américain qui a déclaré que sa congrégation était “pauvre, fauché, cassé et dégoûté” pour ne pas lui avoir acheté la montre de luxe qu’il voulait a présenté des excuses.

Carlton Funderburke, le pasteur principal de Church at the Well à Kansas City, Missouri, a présenté des excuses pour ses remarques “inexcusables”.

Un clip vidéo de son sermon du 7 août dans lequel il a réprimandé les membres de son église pour ne pas l’avoir “honoré” avec une montre Movado est devenu viral sur TikTok.

“C’est comme ça que je sais que tu es toujours pauvre, fauché, cassé et dégoûté, à cause de la façon dont tu m’honore”, dit-il.

“Je ne vaux pas votre argent McDonald’s? Je ne vaux pas votre argent Red Lobster? Je ne vaux pas vos St John Knits – vous ne pouvez pas vous le permettre. Je ne vaux pas Louis Vuitton?

“Je ne vaux pas ton Prada ? Je ne vaux pas ton Gucci ?” il a fait rage dans le clip de près d’une minute.

“Et vous savez tous que j’en ai demandé un l’année dernière. Le voici jusqu’en août et je ne l’ai toujours pas”, a-t-il déclaré.

“Vous n’avez rien dit. Laissez-moi défoncer la porte et parler à mes fils et mes filles bon marché.”

De nombreuses personnes dans les commentaires ont condamné M. Funderburke pour avoir prêché sur des objets matériels.

“Cela aurait été mon dernier jour dans son église”, a écrit un commentateur.

“Je serais parti si vite et si fort, oh non monsieur”, a déclaré un autre.

Un autre a écrit: “J’ai raté l’écriture sur la montre Movado.”

Dans ses excuses, le pasteur a déclaré: “Bien qu’il y ait un contexte derrière le contenu du clip, aucun contexte ne suffira à expliquer la douleur et l’angoisse causées par mes paroles.

“J’ai parlé à ceux à qui je suis responsable et j’ai reçu leur correction et leurs instructions”, a-t-il déclaré.

“J’ai également présenté mes excuses en privé à notre église, qui m’a apporté son amour et son soutien.”