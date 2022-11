Un pasteur acquitté après avoir été arrêté lorsqu’un hélicoptère de la police a trouvé une église se rassemblant à l’extérieur pendant la pandémie

Un pasteur canadien qui a été arrêté deux fois en 2021 pour avoir continué à se rassembler avec son église à Calgary, en Alberta, pendant la pandémie a été acquitté des accusations liées à la santé publique contre lui mardi.

La Cour provinciale de l’Alberta a rejeté les accusations contre le pasteur Tim Stephens alléguant qu’il avait violé les ordonnances provinciales de santé publique concernant la distance physique, ses avocats au Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF) de Calgary annoncé dans un communiqué.

Stephens a été emprisonné deux fois l’an dernier pour avoir gardé son église baptiste Fairview ouverte. Sa deuxième arrestation, qui aurait eu lieu après un hélicoptère de la police a trouvé son église se rassemblant à l’extérieur après que la police eut verrouillé leur église, a incité le sénateur Josh Hawley, R-Mo., à envoyer une lettre à la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) l’exhortant à envisager d’ajouter le Canada à sa liste de surveillance.

“Nous sommes heureux que la Cour ait acquitté le pasteur Stephens des accusations de non-respect d’une ordonnance de santé publique”, ont déclaré les avocats de Stephens dans un communiqué fourni à Fox News Digital. “Le pasteur Stephens a été illégalement arrêté et emprisonné pour avoir prétendument violé les ordonnances de santé publique, qui se sont depuis révélées inefficaces et nuisibles.”

“Cette décision remet les pendules à l’heure sur la justification de ses actions et sur l’importance de respecter les droits et libertés de la Charte”, ajoute le communiqué.

L’acquittement de Stephens intervient des semaines après que Danielle Smith, la nouvelle première ministre de l’Alberta, a promis un plan pour gracier les délinquants COVID dans la province. Son administration fait suite à celle de Jason Kenney, qui s’est publiquement excusé après que ses adversaires politiques l’ont excorié lorsqu’il a été secrètement photographié en train de violer ses propres règles COVID 24 fois lors d’un dîner avec ses ministres en 2021, selon la norme occidentale.

Dans un récent discours à l’assemblée générale annuelle de son parti politique, la nouvelle première ministre a noté que les pasteurs qui ont été arrêtés en Alberta “viennent en tête” lorsqu’elle pense aux personnes qui ont été injustement pénalisées pour avoir désobéi aux règles de la COVID au Canada, dont les mandats sont parmi les plus stricts au monde.

Stephens a déclaré à Fox News Digital qu’il considérait la rhétorique de Smith comme une “nouvelle bienvenue” qui indique qu’elle comprend “les violations flagrantes des libertés religieuses et civiles des verrouillages et des mandats”.

“Elle a clairement indiqué que cette discrimination était politiquement motivée ; que c’était la science politique et non la science médicale qui a conduit à la persécution d’églises ou d’individus qui ne suivraient pas le récit dominant par conscience ou conviction, “, a déclaré Stephens.

“Ce qui m’est arrivé n’a fait que faire avancer la cause du Christ, et je m’en réjouis”, a-t-il poursuivi. “Pourtant, alors que nous nous dirigeons vers une autre saison de la grippe, c’est un soulagement de savoir que nous avons un dirigeant qui comprend la discrimination et les abus de pouvoir de ces dernières années. En tant que chrétiens, nous prions pour nos dirigeants et pour que leur gouvernement soit conforme. aux principes de Dieu, qui mènent à la liberté et à la prospérité.”

Stephens était l’un des nombreux pasteurs qui ont été emprisonnés en Alberta pour avoir refusé d’obéir au gouvernement en fermant leurs églises. Le pasteur James Coates, qui est un ami de Stephens et a été le premier membre du clergé à être emprisonné au Canada au nom de la santé publique, a passé plus d’un mois en prison en 2021 après avoir rouvert son GraceLife Community Church à Edmonton, qui est d’environ un à trois heures de route au nord de Calgary.

Application de la loi fédérale plus tard a fait une descente dans le bâtiment de GraceLife à l’aube, l’a verrouillé et l’a barricadé derrière trois couches de clôtures.

“Je suis reconnaissant pour le changement de direction et le changement politique qui ont eu lieu dans notre province et notre pays”, a déclaré Coates à Fox News Digital. “Félicitations au convoi de camionneurs et à tout ce qu’ils ont accompli. Dans un sens, je pense qu’ils ont terminé ce que nous avons commencé.”

Coates a également exprimé sa gratitude au nouveau premier ministre “pour son courage à dénoncer la manière honteuse dont nous avons été traités par notre gouvernement. Bien que cela ait fourni une merveilleuse occasion de montrer la gloire du Christ, c’était néanmoins une erreur judiciaire. ”

Le pasteur s’est dit préoccupé par le fait que toute grâce potentielle “pourrait potentiellement débloquer le système judiciaire en ce qui concerne l’obligation de statuer sur les questions constitutionnelles”.

“Les tribunaux qui doivent statuer sur ce qui est en suspens pourraient aller dans les deux sens en termes de création de précédents, mais étant donné la façon dont les décisions semblent être lentes, il y a un sentiment croissant de justification”, a-t-il déclaré.

“En fin de compte, il est probable que le gouvernement réfléchira à deux fois avant de répéter les injustices de la pandémie”, a ajouté Coates. “Donc, dans ce sens, nous pourrions dire, mission accomplie.”