Un passionné de fitness a expliqué comment il a éliminé la graisse du ventre en répétant une routine simple 3 fois par semaine

Perdre de la graisse abdominale semble souvent être une entreprise colossale, mais cela ne doit pas toujours être compliqué.

Parfois, les exercices et rituels les plus simples conduisent aux résultats les plus significatifs.

L’entraînement en force est un élément crucial pour la perte de graisse et doit intégrer des exercices du haut et du bas du corps, effectués trois fois par semaine. Thérèse, une passionnée de fitness, a récemment attribué le mérite à ce programme de remise en forme pour l’avoir aidée à tonifier son abdomen.

L’entraînement en force est crucial pour éliminer la graisse du ventre TIKTOK / THÉRÉSEOCA

Faire cela donne fréquemment des résultats significatifs, a expliqué la TikTokeuse, partageant des photos avant et après impressionnantes avec ses abonnés. Elle a cependant déclaré à ses abonnés que la transformation de son estomac ne se serait jamais produite si elle n’avait pas créé un déficit calorique dans son alimentation. « Ne vous méprenez pas, les exercices abdominaux aideront à renforcer la zone », a ajouté Thérèse dans la légende de son message. « Mais en termes de perte de graisse, les exercices abdominaux suffiront essentiellement. [nothing] si vous n’êtes pas en déficit calorique.

Elle a poursuivi : « Je mangeais avec un déficit calorique, je m’entraînais en force trois à cinq fois par semaine et j’avais une journée fixe pour le cardio et le gainage. « Il n’existe pas un seul exercice magique qui vous fera perdre de la graisse au niveau du ventre. La seule chose qui va vous permettre de perdre de la graisse abdominale est de manger en déficit calorique. « Vous ne pouvez pas choisir d’où vous voulez perdre de la graisse corporelle. Tout le monde va être différent.