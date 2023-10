Par Matthew Phelan, journaliste scientifique principal pour Dailymail.Com





L’amateur de champignons entreprenant a déclaré à TikTok que les champignons avaient un goût “étrangement sucré”

Dans la nature, le champignon Cordyceps se nourrit d’insectes et peut les transformer en zombies

Mais le champignon est également connu pour ses bienfaits sur la santé et ses effets anticancéreux.

LIRE LA SUITE : Champignons que vous pouvez manger en toute sécurité et ceux vénéneux que vous devez éviter







Le cordyceps, un champignon étrangement tendance qui se nourrit des morts, est un incontournable de la médecine chinoise depuis plus de 1 500 ans et, plus récemment, est devenu un élément central de l’apocalypse zombie dans l’adaptation du jeu vidéo à succès de HBO, The Last of Us.

Mais qu’en est-il d’une collation légère ?

Un utilisateur de TikTok, qui s’appelle @Southernspore sur la plateforme, a eu le courage de l’essayer avec une touche zombie supplémentaire : “Je l’ai fait pousser avec mon propre sang et ma peau.”

L’amateur de champignons entreprenant a même mis un morceau de sa peau morte infectée par des champignons sous le microscope pour montrer aux téléspectateurs les « hyphes » du cordyceps – ses structures ramifiées ressemblant à des filaments – poussant grâce à un régime composé de ces anciens morceaux de lui-même.

«Ils ont tous cette teinte jaune dégoûtante», dit-il avant de mâcher longuement.

« Je ne vais pas l’avaler, mais (euh) c’est étrangement sucré. C’est plutôt bien”, a-t-il déclaré.

«Je le mangerais à nouveau.»

Le champignon Cordyceps est un incontournable de la médecine chinoise depuis plus de 1 500 ans et est au cœur de l’apocalypse zombie de la série à succès de HBO, The Last of Us. Mais qu’en est-il comme collation légère ? Un utilisateur de TikTok a eu le courage de l’essayer avec une touche de zombie supplémentaire : “Je l’ai fait pousser avec mon propre sang et ma peau”

“Ils ont tous cette teinte jaune dégoûtante”, a déclaré l’utilisateur de TikTok @Southernspore, avant de prendre quelques longues mastications. « Je ne vais pas l’avaler, mais (euh) c’est étrangement sucré. Je le mangerais encore’

“Je serais intéressé de voir comment ce goût se compare à celui du cordyceps cultivé normalement”, @southernsporedont le vrai nom serait Jacob Riley Hood, a déclaré à ses abonnés TikTok.

Hood extrayait son propre sang et utilisait la peau déchirée et calleuse de la paume de ses mains comme substrat sur lequel ses « champignons zombies » pouvaient se nourrir.

Après que le cordyceps se soit transformé en une rondelle de mycélium durci (une structure d’hyphes ressemblant à une racine fongique), ayant à peu près la taille et l’apparence d’un macaron effrayant à la noix de coco, Hood l’a ouvert pour chercher les morceaux de sa propre peau qui soutiennent tout cela.

Ensuite, il a montré à ses abonnés TikTok à quoi ressemble une masse ordinaire de cordyceps, cultivée à partir d’un substrat moins approprié pour Halloween.

“Voici à quoi ressemble une croissance normale, comparée à une croissance de la peau et du sang humains”, a expliqué Hood.

Après que le cordyceps se soit transformé en une rondelle de mycélium durci (une structure d’hyphes ressemblant à une racine fongique), ayant à peu près la taille et l’apparence d’un macaron effrayant à la noix de coco, l’utilisateur de TikTok @Southernspore l’a ouvert pour rechercher les morceaux de sa propre peau qui le soutenaient. tout

LIRE LA SUITE : Voici pourquoi les champignons poussent dans un parfait « cercle de fées » – découvert par une femme qui a remarqué l’étrange formation dans son jardin Une femme est restée perplexe après avoir remarqué des champignons sauvages poussant dans son jardin en cercle parfait. Elle a pris une photo des champignons et a interrogé les internautes sur la signification de la formation et a fait parler des milliers de personnes. Beaucoup disaient qu’il s’agissait des restes d’une vieille souche d’arbre, d’autres pensaient que cela pourrait être dû à une fuite d’une fosse septique souterraine et certains soupçonnaient même le surnaturel.

“Je referais certainement ça”, a déclaré Hood, ajoutant, “la prochaine fois cependant, pas avec mon propre sang.” Il serait probablement plus facile d’extraire du sang animal que d’extraire mon propre sang.

“Les os et la viande seraient également une expérience intéressante à réaliser.”

Des recherches antérieures – menées par une équipe de chercheurs médicaux universitaires plus sérieux en Corée et en Égypte – ont montré que le champignon cordyceps peut être cultivé en laboratoire pour produire de manière plus efficace et plus économique le composé cordycépine destiné à être utilisé comme traitement contre le cancer.

Mais en raison de l’histoire évolutive effrayante des champignons et de leur penchant à se régaler de cadavres d’insectes et d’autres créatures, le cordyceps ne perdra jamais sa réputation de science-fiction et de film d’horreur.

Plus tôt cette année, João Araújo, conservateur adjoint en mycologie au Jardin botanique de New York, a expliqué à DailyMail.com que le cordyceps avait auparavant évolué pour permettre au champignon de transformer les fourmis en zombies.

“Nous émettons l’hypothèse qu’il y a environ 45 millions d’années, le champignon a infecté la première fourmi”, a déclaré Araujo.

‘Le cordyceps était [first] chez les coléoptères, puis ont sauté sur les fourmis parce que les deux se trouvaient être [in the same] tronc d’arbre.’

Araújo a ajouté qu’environ 35 champignons ophiocordyceps sont connus pour transformer les insectes en zombies, et que l’on les trouve aux États-Unis, au Brésil et au Japon, ainsi que dans certaines parties d’Afrique.

The Last of Us de HBO a fait craindre que le champignon du monde réel ne provoque la prochaine pandémie, qui, selon van Rhijn, ne se produirait pas de notre vivant, mais il note également que nous ne devrions « jamais dire jamais ».

“Je ne dirai jamais jamais, surtout dans ce domaine où nous avons vu des choses folles se produire, en particulier la manière dont cela est décrit dans la série. Il faut surmonter de nombreux obstacles pour qu’un champignon comme celui-là infecte les humains”, a-t-il déclaré. .

Mais en attendant, les humains sont parfaitement capables de rendre la pareille aux mangeurs de chair, en profitant eux-mêmes de quelques cordyceps et de leurs bienfaits pour la santé.