Un passeur présumé érythréen comparaît devant un tribunal néerlandais

S’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète, le suspect devant le tribunal pour la brève audience dans la ville de Zwolle, dans l’est des Pays-Bas, a déclaré aux juges qu’il avait été victime d’une erreur d’identité. Les procureurs pensent qu’il s’agit de Tewelde Goitom et disent qu’ils ont des témoins qui l’ont identifié. Le laboratoire médico-légal national néerlandais mène une enquête pour confirmer son identité.

L’avocate Petra Hoekstra a déclaré qu’elle souhaitait joindre le dossier de Goitom à celui de Kidane Zekarias Habtemariam, qui a été arrêté le 1er janvier au Soudan. Il est soupçonné de trafic de migrants, de traite des êtres humains et d’autres crimes et de diriger un réseau criminel qui, selon Interpol, est responsable de “l’enlèvement, l’extorsion et le meurtre de migrants d’Afrique de l’Est”.