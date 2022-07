Un passeur dit “Je ne force personne à monter sur des bateaux” lors de traversées maritimes dangereuses | Nouvelles du monde

Les montagnes du nord de l’Irak contrôlé par les Kurdes cachent certains des hommes les plus recherchés d’Europe – les gangs de passeurs qui aident des milliers de personnes dans les voyages dangereux et illégaux vers la Grande-Bretagne, la France et ailleurs sur le continent. Nous avons conduit de nombreuses heures jusqu’à la maison de l’un de ces hommes.

Enveloppé d’un foulard et portant des lunettes noires pour se déguiser, le passeur allume une cigarette et insiste pour vérifier le cadrage de notre cliché pour s’assurer que rien ne révélera sa position. Une arme de poing se trouve à côté du cendrier sur la table devant lui.

Cette réunion a pris des jours de négociation, et nous sommes ici selon ses conditions strictes ; nous devons accepter de ne rien révéler de son identité – si nous le faisons, et que la police le trouve, il dit qu’il emmènera une partie de notre équipe avec lui. Difficile de dire s’il plaisante ou non.

Il est méfiant, c’est certain. À tel point qu’il ne sortira même pas avec nous, au cas où il serait vu par des voisins et signalé à la police secrète.

Un écran de télévision sur le mur montre des images CCTV de la propriété – cela pourrait être une entreprise lucrative, il peut gagner jusqu’à 100 000 $ en une seule année, mais le prix est la paranoïa et il est un paria pour beaucoup, même dans sa propre ville.

Rien n’est interdit pour l’interview, alors je lui demande tout de suite s’il est un meurtrier.

« Non », est la réponse attendue. “Je n’oblige personne à monter sur des bateaux et des yachts. Ils viennent eux-mêmes, ils paient, ils mendient beaucoup.

“Pourquoi irais-tu ? Tu sais que c’est l’eau, les vagues, la noyade, la mort, la soif… des milliers de choses. Pourquoi irais-tu ? Je ne te prends pas de force. Pourquoi voudrais-je te tuer ? Non. C’est ton opinion, et c’est vous qui décidez.”

Je le mets au défi de savoir qui gagnera la “guerre” entre les passeurs et les gouvernements européens, et non seulement il se vante que rien ne pourrait arrêter son travail, mais il révèle ensuite qu’il existe déjà une nouvelle route secrète opérant cet été, inconnue des services de sécurité.

“Personne ne peut arrêter la contrebande. Si vous fermez cette route, j’essaierai d’en ouvrir une autre. C’est ainsi que se passe la contrebande.

“Les passeurs gagneront parce qu’il n’y a aucun pouvoir en Grande-Bretagne ou dans aucun autre pays qui puisse éliminer les passeurs. Un autre réseau se formera toujours à nouveau.

“Il y a différents itinéraires, mais je ne peux pas vous parler des [new] itinéraire. Le chemin à travers la Turquie est devenu difficile maintenant, l’eau cause des problèmes. Mais maintenant il y a différentes voies dont je ne peux pas vous parler, elles sont plus faciles.

“Cette semaine, seulement une centaine de personnes sont parties avec un itinéraire différent, mais je ne vous parlerai pas de celui-là.”

Et je lui pose des questions sur la politique relativement nouvelle de la Grande-Bretagne visant à expulser les migrants illégaux vers le Rwanda, s’attendant sincèrement à ce qu’il sache peu de choses sur la querelle entre la moralité et la politique qui se déroule chez lui.

J’ai eu tort. Non seulement il était au courant, mais il nous a dit que les migrants avec lesquels il s’occupait étaient au courant des contestations judiciaires qui avaient réussi à retarder les premiers vols d’expulsion.

C’est une approbation surprenante d’une politique qui a tellement divisé l’opinion au Royaume-Uni.