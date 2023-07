Un passeur condamné pour la mort de 39 migrants vietnamiens asphyxiés dans un camion chaud se rendant au Royaume-Uni

Un passeur roumain a été condamné à 12 ans de prison pour la mort de 39 migrants vietnamiens dont les corps ont été retrouvés dans une remorque de camion en direction du Royaume-Uni

Les migrants du Vietnam sont morts après avoir souffert dans le conteneur de fret chaud où la température dépassait 100 degrés Fahrenheit.

Les migrants vietnamiens sont morts après avoir tenté de percer un trou dans le conteneur avec une perche métallique.

Un Roumain qui faisait partie d’un réseau international de passeurs d’êtres humains a été condamné mardi à plus de 12 ans de prison pour la mort de 39 migrants du Vietnam qui se sont asphyxiés dans une remorque de camion en route vers l’Angleterre en 2019.

Marius Mihai Draghici était le bras droit du meneur et un « rouage essentiel » dans une opération qui a fait d’énormes profits en exploitant des personnes désespérées pour se rendre au Royaume-Uni, a déclaré le juge Neil Garnham à la Cour pénale centrale, connue sous le nom de Old Bailey.

Les victimes, qui ont payé environ 16 770 $ pour un soi-disant service VIP, sont décédées après avoir tenté en vain de percer un trou dans le conteneur avec un poteau métallique alors que la température à l’intérieur dépassait 100 degrés F. Leur désespoir alors qu’ils luttaient pour respirer a été capturé dans les messages qu’ils a essayé d’envoyer des êtres chers et des enregistrements qui montraient « une reconnaissance croissante qu’ils allaient mourir là-bas », a déclaré Garnham.

Il n’y avait pas d’échappatoire et personne ne pouvait entendre leurs cris, ont déclaré les procureurs.

Leurs dernières heures « ont dû entraîner des souffrances et une angoisse inimaginables », a déclaré mardi le procureur Bill Emlyn Jones.

Une jeune mère a écrit un message à ses proches qui n’a jamais été envoyé : « Peut-être qu’elle va mourir dans le conteneur. Je ne peux plus respirer. »

Les 28 hommes, huit femmes et trois enfants étaient âgés de 15 à 44 ans et environ la moitié étaient originaires de la province de Nghe An, dans le centre-nord du Vietnam. Les victimes comprenaient un maçon, un employé de restaurant, un technicien en manucure, une aspirante esthéticienne et un diplômé universitaire.

Un couple marié, Tran Hai Loc et Nguyen Thi Van, ont été retrouvés allongés côte à côte le 23 octobre 2019 dans le conteneur qui avait été expédié par ferry de Zeebrugge, en Belgique, à Purfleet, en Angleterre.

Draghici, 50 ans, a plaidé coupable le mois dernier à 39 chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable et de complot en vue d’aider à l’immigration illégale.

Il est la cinquième personne à être condamnée dans cette affaire au Royaume-Uni. Quatre autres membres de gangs ont été emprisonnés en 2021 pour des peines allant de 13 à 27 ans pour homicide involontaire. La peine la plus sévère a été infligée au meneur Gheorghe Nica, 46 ans.

18 autres personnes ont été condamnées en Belgique, où le meneur vietnamien a été condamné à 15 ans de prison. D’autres écopent de 1 à 10 ans de prison.

Draghici a été « choqué et horrifié par ce qui s’est passé », a déclaré l’avocate de la défense Gillian Jones devant le tribunal.

Mais lui, comme les autres impliqués dans le complot, avait « immédiatement abandonné le plan et fondu dans la nuit », après qu’un autre homme a ouvert le conteneur du camion et découvert les cadavres, a déclaré Emlyn Jones.

Draghici et Nica ont tous deux fui vers la Roumanie, où Draghici a ensuite été arrêté.

Les membres de la famille des victimes qui s’étaient endettés pour financer le voyage ont déclaré avoir été écrasés par la perte.

Les parents de Nguyen Huy Hung, 15 ans, qui était en route pour vivre avec ses parents au Royaume-Uni et voulait être coiffeur, ont appris le drame sur les réseaux sociaux.

« Nous n’avons pas cru que c’était la vérité jusqu’à ce que nous ayons vu son corps de nos propres yeux », a déclaré son père. « Nous nous sommes sentis engourdis et ce sentiment a duré plusieurs semaines plus tard. »