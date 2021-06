« Un passant innocent tué et 2 autres blessés après avoir été pris dans un échange de tirs entre 2 suspects »

Un passant innocent a été tué et deux autres sont blessés après avoir été pris entre deux tirs croisés de deux hommes armés en conflit au Texas, selon la police.

L’incident mortel s’est déroulé dans le centre-ville de Houston samedi après-midi alors qu’un suspect à vélo et un homme dans une voiture ont commencé à se tirer dessus dans le bloc 1900 de Main Street.

Des policiers ont été convoqués sur les lieux pour signaler des coups de feu vers 14 h 30, a déclaré le chef de la police de Houston, Troy Finner.

Ils sont arrivés pour trouver trois personnes abattues, dont l’une a été touchée mortellement.

L’identité de la victime décédée n’a pas encore été dévoilée.

Les deux victimes blessées comprennent une femme qui a reçu une balle dans l’abdomen et un homme qui a reçu une balle dans la jambe.

Toutes les victimes ont été décrites par Finner comme des « spectateurs innocents » et auraient été prises entre les feux croisés des deux suspects.

Les deux hommes armés ont quant à eux pris la fuite et sont actuellement recherchés par la police.

« C’est juste triste que les gens ne prennent pas en considération la vie des autres », a déclaré Finner aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Les enquêteurs examinent actuellement les images de surveillance dans la région.

Une description des deux suspects n’a pas encore été publiée, cependant, l’un des hommes a pris la fuite en voiture et l’autre à vélo.

Toute personne ayant des informations sur la fusillade est priée d’appeler le PD de Houston.

La fusillade de samedi intervient au milieu d’une recrudescence des crimes violents dans la ville du Texas.

« Cela ne va pas se réparer du jour au lendemain », a déclaré Finner à propos de la tendance troublante.

« Nous devons aller de l’avant en tant que ville … Nous devons ouvrir ces tribunaux. Nous avons eu de très bonnes réunions avec certains responsables du comté de Harris.

« Ils ouvrent le système judiciaire, et comme vous les voyez s’ouvrir, nous allons avoir plus de procès, et nous allons pouvoir mettre plus de criminels violents en prison. »

