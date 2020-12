Un passager de United Airlines qui est tombé malade lors d’un vol d’Orlando à Los Angeles il y a une semaine est décédé d’une insuffisance respiratoire aiguë et du COVID-19, selon un rapport du coroner.

Le rapport a été publié lundi par le Dr Gerry Cvitanovich du bureau du coroner de la paroisse de Jefferson en Louisiane.

Le vol United 591 d’Orlando à Los Angeles a été dérouté vers la Nouvelle-Orléans pour l’urgence médicale.

Le rapport du coroner indique que le passager était un homme de 69 ans de Los Angeles. Il dit qu’il est décédé à 21 h 09 le 14 décembre au Ochsner Medical Center-Kenner à Kenner, où se trouve l’aéroport international Louis Armstrong de la Nouvelle-Orléans.

Le vol United, qui comptait 154 passagers, a décollé d’Orlando à 19h30 et a atterri à la Nouvelle-Orléans à 20h10 heure locale.

L’avion a continué sa route vers Los Angeles malgré l’urgence médicale et les commentaires d’un camarade passagers sur les réseaux sociaux que le passager malade présentait des symptômes du COVID-19.

« Au moment du détournement, nous avons été informés qu’il avait subi un arrêt cardiaque, les passagers ont donc eu la possibilité de prendre un vol plus tard ou de poursuivre leurs projets de voyage », a déclaré United dans un communiqué vendredi.

La compagnie aérienne n’a pas mentionné le COVID-19 jusqu’à ce qu’elle publie la déclaration, affirmant qu’elle avait été contactée par les Centers for Disease Control and Prevention pour une liste de passagers afin que le CDC puisse travailler avec les responsables locaux de la santé sur la recherche des contacts. Les responsables de United ont confirmé que le passager présentait des symptômes de COVID-19 mais n’ont pas révélé de cause de décès. La compagnie aérienne a déclaré qu’il avait reconnu la liste de contrôle sanitaire de la pandémie «prêt à voler» de United, qui demande aux passagers de certifier qu’ils ne sont pas positifs au COVID et ne présentent pas de symptômes.

Lundi, un passager du vol a déclaré à USA TODAY qu’il n’avait pas été contacté par le CDC.

Une femme dans la trentaine est décédée du COVID-19 lors d’un vol Spirit Airlines en juillet, selon des responsables de l’aéroport d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Le vol de fin juillet de Las Vegas à Dallas-Fort Worth a été détourné vers Albuquerque lorsque l’équipage a signalé qu’une femme ne répondait pas à bord, a déclaré Stephanie Kitts, porte-parole d’Albuquerque International Sunport, dans un courrier électronique adressé à The Arizona Republic, qui fait partie des États-Unis. Réseau AUJOURD’HUI.