Un passager prend les commandes d’un petit avion d’un pilote malade et s’écrase à Martha’s Vineyard

BOSTON (AP) – Un passager d’un petit avion a pris les commandes et s’est écrasé samedi sur une île du Massachusetts après que le pilote a subi une urgence médicale, a annoncé la police.

L’accident s’est produit samedi après-midi près de l’aéroport de Martha’s Vineyard à West Tisbury, dans le Massachusetts. Le pilote de 79 ans a subi l’urgence lors de l’approche finale de l’avion, a déclaré la police de l’État du Massachusetts.

La police d’État a déclaré que l’accident « avait entraîné un atterrissage brutal à l’extérieur de la piste qui avait brisé l’aile gauche de l’avion en deux ». Les autorités n’ont nommé aucune des deux personnes dans l’avion et ont déclaré que les deux avaient été transportées à l’hôpital.

Le pilote a ensuite été transporté par avion dans un hôpital de Boston dans un état potentiellement mortel. La passagère n’a pas été blessée et est sortie d’un hôpital local, a indiqué la police.

L’avion Piper Meridian 2006 a décollé du comté de Westchester, New York, plus tôt samedi après-midi. Le pilote et le passager sont des résidents du Connecticut, a indiqué la police.

L’accident fait l’objet d’une enquête par la police d’État, le National Transportation Safety Board et la Federal Aviation Administration. Un porte-parole de la FAA a déclaré que le NTSB est en charge de l’enquête.

L’avion a été enlevé et emmené dans un endroit sûr à l’aéroport et la scène de l’accident a été nettoyée, a indiqué la police d’État.

L’accident s’est produit près de 24 ans jour pour jour après qu’un accident de Piper a tué John F. Kennedy Jr., sa femme Carolyn Bessette et sa sœur Lauren Bessette au large de Martha’s Vineyard.

Presse associée, La presse associée