Un passager « perturbateur » de Malaysia Airlines inculpé après avoir prétendument menacé de faire exploser un avion pendant le vol

Un passager de Malaysia Airlines âgé de 45 ans a été inculpé pour avoir prétendument menacé de faire exploser un avion lors d’un vol entre l’Australie et la Malaisie lundi, ont annoncé les autorités.

Muhammad Arif, un résident de Canberra, a été placé en garde à vue sans incident après que le vol MH122 de Malaysia Airlines a été contraint de retourner à l’aéroport de Sydney plus de trois heures après le vol de huit heures vers Kuala Lumpur.

L’homme de 45 ans est devenu « perturbateur » à bord de l’Airbus A330 et a prétendu avoir des explosifs, a indiqué la police fédérale australienne (AFP) dans un communiqué.

L’un des 199 passagers du vol, Velutha Parambath, a déclaré à l’Associated Press qu’Arif a attiré l’attention de tout le monde avant le décollage en priant à haute voix, mais Parambath n’y a pas pensé.

‘CRAZY PLANE LADE’ TIFFANY GOMAS BRISE LE SILENCE PENDANT UNE APOLOGIE EN LARMES: ‘NOUS AVONS TOUS NOS MAUVAIS MOMENTS’

« À ce moment-là, nous pensions juste qu’il priait pour tout le monde. Les gens riaient généralement », a déclaré Parambath, qui était assis cinq rangées derrière Arif.

Cependant, 30 minutes après le début du vol, Parambath a déclaré qu’Arif était devenu plus bruyant, s’était levé et avait commencé à pousser et à bousculer les passagers avant de laisser entendre qu’il avait des explosifs dans un sac à dos.

« Je ne pense pas qu’il ait spécifiquement dit ‘bombe’. Mais il portait son sac et il a dit: « J’ai le pouvoir dans les bras » », a déclaré Parambath, qui voyageait avec sa femme et ses trois enfants.

Les passagers ont passé près de trois heures dans l’avion après son atterrissage avant qu’Arif ne soit arrêté.

LE RÈGLEMENT DES PASSAGERS DE DELTA AIR LINES OFFRE DES REMBOURSEMENTS À CERTAINS CLIENTS TOUCHÉS PAR LES ANNULATIONS DE COVID

L’homme de 45 ans a été accusé d’avoir fait une fausse déclaration concernant une menace d’endommagement d’un avion et de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité du personnel de cabine, a indiqué l’AFP.

En cas de condamnation, les accusations sont passibles d’une peine maximale de 10 ans de prison et d’une amende de plus de 15 000 dollars australiens (7 300 $).

Arif a refusé de quitter sa cellule de police mardi pour comparaître devant un tribunal de Sydney par liaison vidéo.

L’avocat de la défense Mostafa Daoudie a déclaré mardi au magistrat Greg Grogin qu’Arif avait « de graves problèmes mentaux » et qu’il n’était « pas dans le bon état d’esprit ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Grogin a refusé de libérer Arif sous caution.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.