Un passager indien a enregistré les derniers instants avant le crash d’un avion au Népal sur Facebook Live

Un accident d’avion meurtrier au Népal a fait au moins 69 morts dimanche. L’avion ATR-72, exploité par Yeti Airlines, volait de Katmandou à Pokhara. L’avion de passagers népalais avait 72 personnes à bord, dont cinq Indiens. Il s’est écrasé dans une gorge de rivière lors de son atterrissage à l’aéroport récemment ouvert dans la station balnéaire de Pokhara, au centre du Népal, selon un rapport du PTI. Maintenant, une vidéo a fait surface dans laquelle un passager indien a apparemment diffusé en direct les derniers instants avant l’accident. News18 n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de la vidéo.

Le clip aurait été enregistré par Sonu Jaiswal, l’un des quatre passagers qui voyageaient depuis Ghazipur, dans l’Uttar Pradesh. Jaiswal est parmi les morts; il avait fait un Facebook en direct dans les derniers instants avant le crash et la même vidéo apparaît sur son compte non vérifié sur la plateforme de médias sociaux, a rapporté NDTV. Abhishek Pratap Shah, ancien député du Népal et membre du comité central du Congrès népalais, a déclaré à NDTV qu’il avait reçu la vidéo d’un ami et qu’elle avait été récupérée de l’épave après l’accident.

Le clip montre le passager souriant calmement et enregistrant une vue de la ville aperçue par la fenêtre. D’autres passagers sont également vus au cours de la vidéo. La scène change rapidement alors que l’enregistrement se détraque, avec un immense feu vu à travers la fenêtre et des cris se font entendre de passagers désemparés avant que l’écran ne devienne noir.

La vidéo peut être déclenchant pour certains téléspectateurs.

La vidéo a été déchirante pour de nombreux téléspectateurs. « C’est la première fois que je vois quelque chose comme ça, l’horreur des dernières secondes de tant de gens. C’est tellement tragique et douloureux”, lit-on tweeter. « C’est déchirant… Les passagers étaient-ils au courant de l’accident, quelqu’un ? Incroyable quand même !” se lit une autre. “Il avait l’air si calme, personne n’aurait jamais imaginé ce qui s’est passé ensuite ! Om shanti”, un Un utilisateur de Twitter a écrit.

Une mauvaise manipulation, un dysfonctionnement du système de l’avion ou la fatigue du pilote pourraient être parmi les facteurs qui ont causé l’accident, selon les pilotes et un expert en enquête sur les accidents d’avion, selon un rapport de la PTI. L’avion 9N-ANC ATR-72 de Yeti Airlines a décollé de l’aéroport international Tribhuvan de Katmandou à 10h33, selon l’Autorité de l’aviation civile du Népal (CAAN).

L’accident a été le plus meurtrier au Népal depuis 1992, lorsqu’un Airbus A300 de Pakistan International Airlines s’est écrasé sur une colline à l’approche de Katmandou, tuant les 167 personnes à bord, a rapporté Reuters.

