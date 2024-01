Un passager frappe un pilote pour un retard de vol de 13 heures : vidéo sauvage

Voyage





Il a écrasé un flyboy.

Les images ont capturé le moment fou où un passager a frappé un pilote après avoir appris que l’avion était retardé de 13 heures. Un extrait de l’incident sauvage s’est accumulé 3,1 millions de vues sur X alors que les commentateurs faisaient honte à l’homme pour son comportement.

La catastrophe s’est produite dimanche après qu’un vol IndiGo reliant Delhi à Goa, en Inde, ait été retardé de 13 heures en raison d’une mauvaise visibilité causée par un épais brouillard balayant la région, selon Jam Press.

Le pilote Anup Kumar a annoncé la situation, qui apparemment n’a pas plu à l’un des passagers, identifié comme étant Sahil Kataria, India Today a rapporté.

Les images montrent le pilote furieux – qui porte un sweat à capuche jaune – chargeant dans l’allée et frappant le pilote avec sa main ouverte alors que les spectateurs criaient sous le choc.

“Si vous voulez voler, alors pilotez l’avion”, crie-t-il à Kumar, que l’on voit reculer dans le cockpit. “Sinon, ouvrez la porte.”

Le passager Sahil Kataria frappe le pilote Anup Kumar dans un avion IndiGo. Jam Press Vid/TIM

À ce moment-là, un agent de bord se place entre les deux, tandis que Kataria est attrapée par un autre passager vêtu d’un sweat à capuche bleu ciel et ramenée à son siège.

Le membre d’équipage susmentionné fond alors en larmes et s’allonge sur lui en criant : « C’est mal ce que vous avez fait. Tu ne peux pas faire ça.”

Un clip séparé montre le passager escorté hors de l’avion par des gardes armés, avant de s’excuser auprès de Kumar devant la caméra.

Le pilote Anup Kumar annonce que l’avion a été retardé de 13 heures. Jam Press Vid/TIM

Le pilote et la compagnie aérienne ont depuis déposé plainte contre Kataria, qui a été arrêtée par la police de Delhi.

Les téléspectateurs n’ont pas tardé à faire honte au voyageur pour cette agression.

“La frustration ne donne pas à un passager le droit d’agresser physiquement un membre d’équipage”, a déclaré un.

Un autre a écrit“Ce maniaque devrait être inscrit sur la liste d’interdiction de vol pendant au moins 3 ans.”

Kataria tente de s’excuser pour l’agression. Jam Press Vid/TIM

Cependant, d’autres ont critiqué IndiGo pour sa prétendue incompétence flagrante avant l’incident. Beaucoup ont cité le fait que le pilote n’avait pas communiqué la raison du retard, même s’ils ont admis que cela ne justifiait pas l’attaque.

« Les compagnies aériennes et les passagers sont en faute ici » en a écrit un. « X regorge de plaintes contre Indigo, car ils ne communiquent pas correctement le retard et le statut aux passagers et ne les emmènent pas faire un tour. D’un autre côté, aucune frustration ne donne à quiconque le droit d’agresser physiquement quelqu’un. C’est criminel.

En effet, l’incident survient au milieu d’un torrent de plaintes adressées à IndiGo : samedi, l’actrice de Bollywood Radhika Apte réclamé sur Instagram qu’elle et ses compagnons de voyage ont été enfermés pendant plusieurs heures dans la passerelle à réaction d’un vol IndiGo à l’aéroport de Mumbai en raison d’un changement d’équipage.

«J’avais un vol à 8h30. Il est 10h50 maintenant et l’avion n’a toujours pas embarqué”, a-t-elle déploré dans le message. « MAIS le vol a dit que nous allions embarquer et a mis tous les passagers dans la passerelle et l’a verrouillée ! Les passagers avec des bébés en bas âge et des personnes âgées sont enfermés depuis plus d’une heure. La sécurité n’ouvrira pas les portes. Le personnel n’a absolument aucune idée ! »

Apte a ajouté : « J’ai réussi à m’échapper brièvement pour parler à la très stupide employée du personnel à l’extérieur qui n’arrêtait pas de dire qu’il n’y avait pas de problème ni de retard 🙂 maintenant je suis enfermé à l’intérieur ET ils nous ont juste dit que nous serions là jusqu’à midi minimum. enfermé. Pas d’eau, pas de toilettes. Merci pour cette balade amusante !!”











