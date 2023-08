Un passager d’un vol de 12 heures refuse de laisser une femme s’incliner sur le siège avant et dit « respectez la personne derrière vous »

C’est le moment où un passager d’un vol de 12 heures a refusé de laisser la femme devant elle incliner son siège tout en lui disant de « respecter la personne derrière vous ».

Les voyageurs volaient de Paris à Los Angeles lorsque les scènes bizarres ont eu lieu.

Une femme utilisait ses deux bras pour faire avancer le siège devant afin d’empêcher la passagère d’incliner son siège

La femme a ensuite confronté le dépliant et lui a dit de « respecter la personne derrière vous »

Dans des images choquantes capturées le 13 août, on peut voir une femme portant un pull noir étirer son bras pour tenter d’empêcher la passagère assise devant d’incliner son siège.

Alors qu’elle pousse contre le dossier de la chaise, celle-ci sursaute tout en continuant à essayer de reculer.

La femme utilise ensuite ses deux mains pour pousser le siège vers l’avant, en utilisant sa force pour maintenir le dossier en position verticale.

La voyageuse semble renoncer une seconde à incliner son siège et la femme derrière en profite pour mettre rapidement ses écouteurs avant de reposer ses mains sur le siège.

« Je suis désolée, je suis désolée, mais non », dit-elle en poursuivant ses tentatives.

Elle arrête à nouveau ses mouvements bizarres jusqu’à ce que le siège commence à reculer – mais la femme réagit rapidement et lève les bras.

Alors que la tension monte entre les deux flyers, la femme devant commence à en avoir marre et demande si elle parle à quelqu’un.

« Faites-moi savoir, qu’est-ce qui se passe? », Demande-t-elle à la femme derrière.

La femme se penche en avant et dit : « J’ai dit respectueusement, pouvez-vous s’il vous plaît arrêter de le reculer ?

« Respectez la personne derrière vous », ajoute-t-elle, alors que la voyageuse devant lui explique qu’elle essaie d’incliner son siège pour pouvoir dormir.

La femme continue de dire à la personne devant elle de « respecter la personne derrière vous » tout en continuant à regarder un film sur son ordinateur portable posé sur ses jambes.

La confrontation a semblé fonctionner pour le passager qui était filmé alors que le siège devant s’est immobilisé car il n’y a plus eu de tentative d’inclinaison.

Mais avec les téléspectateurs qui ne savent plus qui a tort dans cette situation, les experts pensent qu’il y a plusieurs occasions où vous ne devriez jamais étendre votre siège.

Dans un article paru dans USA Today, deux experts en étiquette ont partagé les moments exacts où incliner un siège d’avion n’est jamais acceptable.

L’animateur de podcast et expert en étiquette Nick Leighton a expliqué que vous ne devriez pas incliner votre siège si le passager derrière vous travaille sur son ordinateur portable.

Il a déclaré: « Personne n’aime que son ordinateur portable soit cassé en deux. »

Avant d’incliner votre siège, il est préférable de vérifier ce que fait le passager derrière vous.

Dans un autre article pour le Points Guy, des experts en étiquette et des passagers ont expliqué comment incliner votre siège tout en causant une gêne minimale à la personne derrière.

L’une d’entre elles, Julia Esteve Boyd, coach d’étiquette et podcasteuse de Suisse, a déclaré: «Il est tout à fait raisonnable d’incliner votre siège si vous le souhaitez.

« N’inclinez pas le siège trop rapidement. »

Un autre expert en avion s’est rendu sur One Mile at a Time et a affirmé que l’inclinaison d’un siège est un droit pour tous les passagers, quelle que soit la personne devant laquelle ils sont assis.

Il a déclaré: « Pour moi, c’est assez simple. Inclinez votre siège, lorsque la fonctionnalité est disponible, est un droit. Après tout, le bouton d’inclinaison est situé sur votre siège, et non sur le siège derrière vous. »

Cependant, cela ne veut pas dire que le confort des autres ne devrait pas au moins être pris en compte.

Ben dit qu’il existe des façons d’aborder la situation et que vous ne devriez pas simplement reculer votre siège sans aucun avertissement.

Au lieu de cela, il recommande de petits gestes, comme établir un contact visuel avec la personne derrière vous, ou simplement trouver un moyen de lui faire savoir que votre siège va reculer.