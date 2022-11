Un passager d’un bateau de croisière secouru lors d’une opération “miracle de Thanksgiving”

L’homme a probablement passé plus de 15 heures en mer, a déclaré un responsable des garde-côtes américains.

Un passager d’un bateau de croisière perdu a été retrouvé vivant dans le golfe du Mexique jeudi, ont annoncé les garde-côtes américains. L’homme s’est apparemment maintenu à flot pendant plus de 15 heures, selon le service.

L’homme de 28 ans a disparu le mercredi avant Thanksgiving alors qu’il était à bord du bateau de croisière Carnival Valor.

Le porte-parole de Carnival, Matt Lupoli, a déclaré à CNN que l’homme avait disparu en quittant un bar pour utiliser les toilettes vers 23 heures, heure locale, quelques heures après le départ du navire de la Nouvelle-Orléans.

La sœur du passager a signalé sa disparition à midi le lendemain, déclenchant une importante opération de recherche et de sauvetage, impliquant un bateau de la Garde côtière, un hélicoptère et plusieurs avions. Le bateau de croisière a retracé sa route pour soutenir l’effort, a déclaré Lupoli.

Un vraquier a finalement repéré un homme dérivant seul à environ 20 milles au large des côtes de la Louisiane. Selon une vidéo publiée par les garde-côtes, l’homme appelait activement à l’aide. Il a finalement été secouru par un hélicoptère MH-60 Jayhawk à 20h25 jeudi.

Lire la suite La France lance un avertissement à l’Italie concernant les migrants

On ne savait pas combien de temps il avait passé seul en mer. Cependant, le lieutenant Seth Gross, coordinateur de recherche et de sauvetage de la Garde côtière, a déclaré vendredi à CNN que l’homme dérivait pendant plus de 15 heures, alors que la température de l’eau ce jour-là était juste au-dessus de 21 degrés C (70 F). Il a ajouté que le vagabond montrait des signes d’hypothermie, de choc et de déshydratation, mais était capable de marcher et de communiquer.

“Le fait qu’il ait pu se maintenir à flot et au-dessus de la surface de l’eau pendant une si longue période de temps, c’est juste quelque chose que vous ne pouvez pas tenir pour acquis et certainement quelque chose qui restera avec moi pour toujours”, Gross a déclaré, ajoutant que l’affaire était “contrairement à tout ce dont j’ai fait partie” au cours de ses 17 années de carrière.

“Je pense que cela fait en quelque sorte sauter la norme, la normalité, hors de l’eau ici, et montre vraiment que la volonté de vivre est quelque chose dont vous devez tenir compte dans chaque cas de recherche et de sauvetage”, dit-il en appelant les secours “un de ces miracles de Thanksgiving.”

Selon Gross, l’homme secouru a donné “pas d’indication claire” pourquoi il est tombé par-dessus bord.