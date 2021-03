Subhakar avait refusé le trajet aux trois clients après avoir omis de suivre les règles de prévention des coronavirus le dimanche 7 mars 2021 à San Francisco. Alors que les dames quittaient sa voiture après une dispute très animée, King a pulvérisé ce que la police croit être du gaz poivré, à l’intérieur de la voiture de Subhakar. Selon un rapport de Courrier quotidien, Le département de police de Las Vegas a déclaré que King avait été placé en détention pour agression avec un produit chimique caustique, agression et coups et blessures, complot et violation du code de santé et de sécurité jeudi.

Arnia Kimiai, 24 ans, ainsi que deux autres femmes –Malaysia King et une femme non identifiée – ont été vues ne pas se plier à la demande du pilote Uber Subhakar Khadka de porter un masque facial, selon la vidéo enregistrée par sa caméra de tableau de bord. Arnia, qui était assise juste derrière Subhakar, s’est énervée et s’est livrée à une vive dispute avec le chauffeur. Elle a même toussé après lui, a arraché son masque facial et a essayé de lui arracher son téléphone. La vidéo a suscité de vives critiques de la part des internautes.

