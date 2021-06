Un passager du sud-ouest dit que l’hôtesse de l’air a été victime de discrimination en raison du hijab

Une femme musulmane du Texas a déposé une plainte auprès du ministère des Transports, affirmant qu’elle n’était pas autorisée à s’asseoir dans une rangée de sorties de secours sur un vol de Southwest Airlines parce qu’elle portait un hijab, mais que sa sœur était autorisée à s’asseoir là sans un. Southwest dit que ce n’est pas ce qu’il semble.

Fatima Altakrouri et Muna Kowni voyageaient de Fort Lauderdale, en Floride, à Dallas le 22 mai, lorsqu’elles ont repéré les deux derniers sièges ensemble dans la rangée des issues de secours.

Altakrouri a déclaré qu’au début, elle n’y avait rien pensé lorsqu’elle a demandé à une hôtesse de l’air s’ils pouvaient s’asseoir là et on lui a répondu que non.

« Alors que je marchais, je l’ai entendue dire aux passagers assis dans les sièges qui se trouvaient dans cette zone, en riant, en disant que » Si nous l’installions là, elle ferait abattre l’avion en cas d’urgence « , a déclaré Altakrouri, qui porte un hijab. « Vous pouvez imaginer le choc dans lequel j’étais à ce moment-là. »

Altakrouri a dit qu’elle n’était pas sûre d’avoir bien entendu, mais sa sœur a ensuite suivi.

« Elle lui a demandé : ‘Pourquoi ma sœur ne peut-elle pas s’asseoir ici ?' », a déclaré Altakrouri, l’hôtesse de l’air a répondu : « Elle ne peut pas s’asseoir ici parce qu’elle ne parle pas anglais. »

« Je lui ai dit deux fois : ‘Elle parle anglais », a ajouté Kowni. « Elle a parlé anglais devant elle. »

Dans une déclaration à USA TODAY, le porte-parole de Southwest, Brandy King, a déclaré: « Nos rapports internes du vol ne soutiennent pas les allégations faites par le passager concernant les commentaires ou les décisions prises sur la base de l’apparence. La sécurité de nos passagers est primordiale, et les personnes assises dans une rangée de sortie sont tenus d’indiquer verbalement qu’ils peuvent effectuer certaines tâches en vol. Notre équipage est responsable d’obtenir cette confirmation d’un passager avant de le placer dans une rangée de sortie au-dessus des ailes et n’a pas pu obtenir la reconnaissance du passager lors de l’embarquement. Par conséquent, par courtoisie, l’équipage lui a offert un siège alternatif. »

« J’avais l’impression de ne pas être américain du tout »

Les sœurs, qui sont nées et ont grandi aux États-Unis, ont déclaré qu’elles ne voulaient pas faire de scène et se faire expulser du vol, mais elles ont noté que l’hôtesse de l’air avait eu plusieurs occasions de confirmer qu’Altakrouri parlait anglais.

« Nous parlions tous les deux l’arabe, nous parlions tous les deux anglais », a déclaré Kowni, qui est également musulman mais ne porte pas de hijab. « Alors, pourquoi ne m’as-tu pas dit que je ne parlais pas anglais ? Je parlais arabe comme elle aussi. … Donc ça ne pourrait pas être plus clair que ça quand il s’agit de discrimination. »

« Je sentais que je n’étais pas du tout américain », a déclaré Altakrouri.

« Southwest n’approuve ni ne tolère la discrimination d’aucune sorte », a déclaré King. « Depuis la création de Southwest Airlines, nous accordons la priorité aux personnes et maintenons un respect mutuel pour nos collègues employés de Southwest Airlines, nos clients et les diverses communautés que nous servons. »

Les sœurs ont déclaré avoir essayé de parler une dernière fois à l’hôtesse de l’air alors qu’elles quittaient l’avion à leur arrivée.

« Tout ce qu’elle fait, c’est nous crier ‘Descendez de l’avion’ et elle nous a indiqué la porte », a déclaré Kowni.

Les sœurs ont déclaré qu’elles avaient pu parler à un superviseur de Southwest à l’aéroport de Dallas Love Field. mais n’ont pas encore eu de nouvelles de la compagnie aérienne directement.

« J’aimerais qu’ils tendent au moins la main, vous savez, montrent qu’ils, vous savez, s’excusent », a déclaré Kowni.

Ils ont dit qu’ils volaient fréquemment vers le sud-ouest et qu’ils n’avaient jamais rien eu de tel.

« Je me rends compte que les actions d’un employé ne devraient pas nuire à toute une compagnie aérienne, mais j’apprécierais ce commentaire de Southwest et j’admettrais que c’était une erreur qui n’aurait pas dû se produire et qu’ils ont pris des mesures pour éviter que cela ne se reproduise », dit Altakrouri.

Les sœurs ont déclaré qu’elles prévoyaient de continuer à voler vers le sud-ouest.