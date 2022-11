Un passager du sud-ouest affirme que ” Jésus lui a dit ” d’ouvrir la porte de l’avion à 37 000 pieds et est arrêté

Qu’il s’agisse de n’importe quel service public, les consommateurs sont censés maintenir le décorum et aller de pair avec toutes les installations qui leur sont fournies avec d’autres. Cependant, ce qui est attendu n’est pas toujours la réalité, citant toute raison susceptible de causer des troubles à la fois au fournisseur de services et au destinataire. C’est le cas des hôtesses de l’air récentes qui ont eu du mal à s’attaquer à un passager qui a tenté d’ouvrir la porte de l’avion en plein vol et a affirmé que « Jésus lui avait dit » de le faire.

Selon le NY Post, la passagère de Southwest Airlines était sur un vol à destination de l’Ohio lorsqu’elle a commencé à déranger ses compagnons de voyage ainsi que les hôtesses de l’air pour la laisser ouvrir la porte de l’avion à 37 000 pieds. Identifiée comme étant Elom Agbegninou, la femme de 34 ans a bousculé une hôtesse de l’air qui l’a empêchée de tenter d’ouvrir la porte latérale. Elle a même été arrêtée par un co-passager qui l’a empêchée d’atteindre la sortie de secours. Cependant, elle a répondu en mordant la cuisse de cette personne et a refusé de lâcher prise jusqu’à ce que la victime enfonce ses doigts dans sa mâchoire.

La situation a semblé devenir incontrôlable lorsque les pilotes ont décidé d’effectuer un atterrissage d’urgence à l’aéroport national Bill et Hillary Clinton de Little Rock vers 15h30, ce qui a transformé un trajet de trois heures en un trajet de six heures. Une fois débarquée, elle est remise aux agents fédéraux.

Plus tard, le tribunal de district américain du district oriental de l’Arkansas a publié des documents qui répétaient l’expression utilisée par Agbegninou. Il disait : « Jésus lui a dit de s’envoler pour l’Ohio et Jésus lui a dit d’ouvrir la porte de l’avion ».

L’étrange incident s’est produit lorsque le vol 192 du sud-ouest voyageait de Houston, au Texas, à Columbus, dans l’Ohio. Tout a commencé quand Agbegninou s’est levée de son siège et s’est dirigée vers la porte arrière du vol. Après avoir ouvert la porte de sortie pendant une dizaine de minutes, les hôtesses de l’air lui ont demandé soit d’utiliser les toilettes, soit de regagner son siège. Elle a refusé de les écouter et a commencé à créer un chahut qui l’a finalement amenée à se faire arrêter par les autorités.

«Ils se précipitaient à l’arrière de l’avion pour aider. Je pensais au pire des cas, probablement que cet avion s’écrasera, mais je sais que c’est une très faible probabilité”, a déclaré un co-passager à Fox News.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici