Un passager du sous-marin Teen Titanic visait à établir le record du monde de Rubik’s cube en plongée, dit sa mère

Suleman Dawood, le jeune homme de 19 ans décédé à bord du submersible Titan d’OceanGate la semaine dernière, espérait établir le record du monde de résolution d’un Rubik’s Cube dans les profondeurs de l’océan, a déclaré sa mère lundi.

Dawood et son père, Shahzada, avaient terminé le processus de candidature au Guinness World Records et sont entrés dans le submersible équipé d’une caméra pour enregistrer l’exploit. Christine Dawood et sa fille sont restées à bord du vaisseau-mère Polar Prince pendant que le submersible descendait vers l’épave du Titanic au début du mois, a-t-elle déclaré à la BBC dans une interview.

Christine a parlé du moment où l’équipage du Prince l’a informée qu’ils avaient perdu les communications avec le submersible.

« Je n’ai pas compris à ce moment-là ce que cela signifiait – et puis ça s’est dégradé à partir de là », a-t-elle déclaré.

Christine a expliqué qu’elle et son mari avaient initialement prévu de visiter le Titanic ensemble lors d’un voyage précédent, mais la pandémie de COVID-19 avait entravé les plans. Son fils a ensuite pris sa place dans les plans ultérieurs pour visiter l’épave.

« Puis j’ai reculé et leur ai donné de l’espace pour s’installer [Suleman] parce qu’il voulait vraiment y aller », a-t-elle déclaré à la BBC.

Suleman et Shahzada faisaient partie des cinq passagers qui ont péri lorsque le submersible d’OceanGate a subi une implosion catastrophique environ 1 heure et 45 minutes après le début de leur descente vers le Titanic. Les autres comprenaient le milliardaire britannique Hamish Harding, le marin français Paul-Henry Nargeolet et le PDG d’OceanGate Stockton Rush.

Azmeh Dawood, la soeur de Shahzada et la tante de Suleman, dit que la jeune femme de 19 ans était « terrifiée » à l’idée de faire le voyage sur le Titanic. Elle a déclaré à NBC News que Suleman avait dit à un parent qu’il « n’était pas très partant », mais avait décidé de faire le voyage parce que cela tombait le week-end de la fête des pères.

Les garde-côtes américains se sont lancés dans une recherche de plusieurs jours pour retrouver le submersible perdu la semaine dernière. On pensait que les occupants étaient peut-être encore en vie et avaient survécu grâce aux 96 heures d’oxygène à bord de l’engin.

Trois jours de recherche ont finalement permis de découvrir un champ de débris « conforme à la perte catastrophique de la chambre de pression » près de l’épave du Titanic.