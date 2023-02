Un passager de Vande Bharat se plaint de la mauvaise qualité de la nourriture servie sur le tronçon Vizag-Hyderabad

Vande Bharat Express a été désigné pour offrir aux passagers une expérience de première classe en un minimum de temps. Mais, la nouvelle merveille ferroviaire a eu sa part de critiques après une série d’événements témoignant de l’infrastructure sous-développée. Des gens qui lançaient des pierres aux charges d’ordures «déchargeant» la promesse de ses normes de haut niveau, Vande Bharat s’est attiré les foudres pour plusieurs raisons. Maintenant, un utilisateur de Twitter a posté une vidéo de nourriture de mauvaise qualité servie dans le train. Le clip est depuis devenu viral sur Internet, laissant les Indiens complètement déçus par sa terrible hospitalité.

Dans la vidéo partagée sur le site de micro-blogging, les passagers se sont plaints de la mauvaise qualité de la nourriture servie dans le train Vande Bharat qui allait de Vizag à Hyderabad. Dans le clip, on pouvait voir un homme extraire l’excès d’huile du «vada» (Aloo Patty) qu’il utilisait dans le rail «cher». Cela a irrité les utilisateurs en ligne qui ont commencé à critiquer les autorités concernées pour avoir fourni de la nourriture insalubre même après avoir facturé un prix exorbitant pour leurs services « luxueux ».

Regardez la vidéo qui, une fois traduite en anglais, se lit comme suit : “#VANDHEBHARAT train lo(w) petit-déjeuner de qualité, peu d’huile extraite de vada… L’incident (s’est produit) dans le train venant de Vizag à Hyderabad. Les voyageurs ont peur de prendre leur petit-déjeuner et disent que la qualité de la nourriture est mauvaise.”

#VANDHEBHARAT Train Lo Quality Leni Breakfast, వడ నుండి పిండిన కొద్ది వచ్చిన నూనెవైజాగ్ నుండి హైదరాబాద్ వస్తున్న ట్రెయిన్ లో ఘటన, petit déjeuner తినడానికి భయపడుతున్న ప్రయాణికులు. mauvais గా ఉందని అంటున్నారు pic.twitter.com/Z1WWcw6FTU– RameshVaitla (@RameshVaitla) 3 février 2023

Le clip a recueilli plusieurs vues sur les réseaux sociaux et a atteint Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) qui a répondu au tweet et a écrit : « Monsieur, le responsable concerné a été informé des mesures correctives.

Pendant ce temps, la vidéo a fait surface sur les réseaux sociaux après qu’une image montrant des ordures éparpillées sur le tout nouveau Vande Bharat soit devenue virale sur l’application Blue Bird. La photo montrait des bouteilles vides, des contenants de nourriture usagés, des sacs en plastique, etc., éparpillés dans tout le train avec un travailleur les nettoyant à l’aide d’un balai. Cela a incité les autorités ferroviaires à modifier les pratiques de nettoyage pour éviter de tels désagréments à ses passagers.

