Lorsqu’un vol United Airlines d’Orlando à Los Angeles a été dérouté vers la Nouvelle-Orléans lundi soir pour une urgence médicale, un passager du vol tweeté en direct le drame et a affirmé que le passager était décédé du COVID-19 après avoir entendu les commentaires de sa femme.

Le vol s’est poursuivi vers Los Angeles dans le même avion.

Les responsables de United à l’époque ont déclaré seulement que le vol United 591 avait été dérouté pour une urgence médicale et que le passager avait été transporté à l’hôpital. Les reportages locaux ont mentionné un arrêt cardiaque.

Vendredi, les responsables de United ont confirmé que le passager, qui, selon eux, était décédé à l’hôpital, avait des symptômes de COVID-19 mais n’ont pas confirmé qu’il était positif au COVID-19 ou que c’était sa cause de décès. La compagnie aérienne a déclaré dans un communiqué qu’elle avait été contactée par les Centers for Disease Control and Prevention au sujet de l’incident, ce qui suggère un cas positif de COVID-19. Les responsables du CDC n’ont pas répondu aux demandes concernant l’affaire.

« Au moment du détournement, nous avons été informés qu’il avait subi un arrêt cardiaque, les passagers ont donc eu la possibilité de prendre un vol plus tard ou de poursuivre leurs projets de voyage », indique le communiqué, fourni par le porte-parole de United Charles Hobart. .

«Maintenant que le CDC nous a contactés directement, nous partageons les informations demandées avec l’agence afin qu’ils puissent travailler avec les responsables locaux de la santé pour mener des actions de sensibilisation auprès de tout client que le CDC estime être à risque d’exposition ou d’infection.

«La santé et la sécurité de nos employés et de nos clients est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous avons mis en place diverses politiques et procédures telles que des mandats de masques et obligeant les clients à remplir une liste de contrôle« Prêt à voler »avant le vol, reconnaissant qu’ils ont n’ont pas reçu de diagnostic de COVID-19 au cours des 14 derniers jours et ne présentent aucun symptôme lié au COVID. «

Les questionnaires de santé des compagnies aériennes sont sur le système de l’honneur. Les passagers ne sont pas tenus de prouver qu’ils ne présentent pas de symptômes de COVID-19 ou de virus avant un vol. Le passager a reconnu sur le questionnaire qu’il n’avait pas de diagnostic ou de symptômes de COVID-19.

Une seule compagnie aérienne américaine, Frontier, vérifie la température des passagers avant l’embarquement.

Les agents de bord United qui travaillaient sur le vol 591 ont entamé une quarantaine de 14 jours lorsqu’ils ont atterri à l’aéroport international de Los Angeles par « beaucoup de prudence », selon Taylor Garland, porte-parole de leur syndicat, l’Association of Flight Attendants-CWA.

« Notre syndicat continue de fournir un soutien à l’équipage », a déclaré Garland dans un communiqué. « Nous exhortons les passagers à se conformer aux politiques COVID de la compagnie aérienne et à rester à la maison si vous êtes malade. »

Une femme dans la trentaine est décédée du COVID-19 lors d’un vol Spirit Airlines en juillet, selon des responsables de l’aéroport d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Le vol de fin juillet de Las Vegas à Dallas-Fort Worth a été détourné vers Albuquerque lorsque l’équipage a signalé qu’une femme ne répondait pas à bord, a déclaré Stephanie Kitts, porte-parole d’Albuquerque International Sunport, dans un courrier électronique adressé à The Arizona Republic, qui fait partie des États-Unis. Réseau AUJOURD’HUI.

Le passager du vol United Airlines qui a tweeté en direct l’incident cette semaine n’a pas répondu aux demandes de commentaires des USA TODAY.

Elle était assise derrière le passager, selon ses tweets.

Quelqu’un a demandé via Twitter comment elle savait que la passagère avait le COVID-19.

«Sa femme a confirmé un test positif en parlant aux ambulanciers ambulanciers», a déclaré le passager avec le pseudo Twitter @jobreauxx.

United a déclaré avoir été en contact avec la famille du passager décédé.

« Nous avons été en contact avec sa famille et leur avons présenté nos plus sincères condoléances pour leur perte », indique le communiqué.