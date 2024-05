Un passager de Singapore Airlines est mort après que l’avion de Boeing a heurté de « graves turbulences »

Un vol de Singapore Airlines a effectué un atterrissage d’urgence à Bangkok mardi à la suite de « graves turbulences » qui ont fait un mort et 30 autres blessés, a indiqué la compagnie aérienne.

Le Boeing 777-300ER se dirigeait de Londres vers Singapour avec 211 passagers et 18 membres d’équipage à son bord. Singapore Airlines a déclaré que l’avion, alors qu’il voyageait à 37 000 pieds d’altitude, « a rencontré de graves turbulences en route » au-dessus de la Birmanie avant de se dérouter vers Bangkok, en Thaïlande.

« Singapore Airlines présente ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Nous nous excusons profondément pour l’expérience traumatisante que nos passagers et membres d’équipage ont subie sur ce vol », a-t-il déclaré. « Nous fournissons toute l’aide nécessaire pendant cette période difficile. »

La compagnie aérienne a déclaré que 30 personnes avaient également été blessées et que le vol avait quatre Américains à bord.

Le passager décédé a été identifié par les autorités comme étant un Britannique de 73 ans, selon l’Associated Press. La cause exacte de son décès n’a pas été dévoilée.

Dzafran Azmir, un passager de 28 ans à bord du vol, a déclaré à Reuters : « Soudain, l’avion [started] Je me suis incliné vers le haut et il y avait des tremblements, alors j’ai commencé à me préparer à ce qui se passait, et très soudainement, il y a eu une chute très dramatique, donc tout le monde assis et ne portant pas de ceinture de sécurité a été immédiatement lancé dans le plafond.

« Certaines personnes se sont cogné la tête contre les cabines à bagages au-dessus de leur tête et l’ont cabossée, elles ont heurté les endroits où se trouvent les lumières et les masques et l’ont traversé directement », a ajouté Azmir.

Les données de suivi de vol du site Web FlightAware montrent que l’avion a rapidement perdu plusieurs milliers de pieds d’altitude après avoir voyagé à 37 000 pieds.

Des vidéos partagées par l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok montraient des ambulances se précipitant sur les lieux après l’atterrissage de l’avion, selon l’Associated Press.

Boeing n’a pas immédiatement répondu mardi à une demande de commentaires de FOX Business.

Le dernier accident mortel impliquant un avion de Singapore Airlines remonte à 2000, lorsque 83 personnes sont mortes à Singapour après qu’un avion s’est écrasé peu après le décollage, selon l’Aviation Safety Network.