Un passager de Ryanair décède d’une crise cardiaque présumée à 35 000 pieds, laissant les vacanciers sous le choc

Un passager de RYANAIR est décédé d’une crise cardiaque présumée à 35 000 pieds, laissant les vacanciers horrifiés sous le choc.

L’homme de 84 ans est devenu inconscient environ une heure après le vol de Manchester à Malaga vendredi après-midi dernier, a-t-on rapporté.

Un passager de Ryanair est décédé d’une crise cardiaque présumée lors d’un vol de Manchester à Malaga Crédit : Alamy

Le personnel de la compagnie aérienne s’est précipité pour donner les premiers soins avant de demander aux passagers si quelqu’un avait des antécédents médicaux.

Emma Gaskell, une formatrice médicale et une infirmière se sont manifestées, mais elles ont trouvé le retraité sans pouls.

Les passagers et un membre du personnel de cabine de Ryanair se sont battus pour sauver l’homme avec 25 minutes de RCP et un défibrillateur.

Le capitaine a effectué un atterrissage d’urgence à Nantes, en France, mais Emma a déclaré que les ambulanciers avaient confirmé qu’il était décédé.

‘SECOUÉ’

Elle a déclaré à Manchester Evening News: « Les ambulanciers sont venus et l’ont fait descendre de l’avion et ils ont mis 15 minutes de plus, mais il n’a pas réussi.

« L’équipage était un peu secoué et avait besoin de temps. »

L’homme décédé serait originaire de la région de Manchester et voyageait avec sa famille, y compris son fils et ses petits-enfants.

À la suite de la tragédie en vol, le vol a finalement atterri à Malaga à 3 heures du matin samedi.

Emma a félicité le personnel de cabine pour leur action et a déclaré que les défibrillateurs sont « généralement très efficaces ».

Elle a déclaré: « Malheureusement, à cette occasion, ce n’était pas une bonne fin, mais dans une situation différente, cela aurait pu sauver quelqu’un.

« Vous ne savez pas quand quelque chose comme ça pourrait arriver et je pense qu’il est important de sensibiliser.

« Le personnel de Ryanair était vraiment très bon. Je suis content d’avoir pu aider – tout le monde a fait de son mieux. »

Un porte-parole de Ryanair a déclaré à Manchester Evening News : « Ryanair exprime ses plus sincères condoléances aux personnes endeuillées et fournit toute l’aide nécessaire. »