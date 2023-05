Un passager de l’avion ouvre la sortie de secours en plein vol (VIDEO)

L’Airbus A321 à destination de Daegu, en Corée du Sud, se trouvait encore à 200 mètres au-dessus du sol lorsque l’incident chaotique s’est déroulé

Neuf personnes ont été hospitalisées pour des blessures mineures après qu’un homme a ouvert une issue de secours sur un avion d’Asiana Airlines en plein vol, provoquant la panique parmi les passagers. L’homme a été interpellé dès son atterrissage.

L’incident s’est produit sur un Airbus A321-200 à destination de Daegu, en Corée du Sud, vendredi après-midi. Un passager aurait ouvert une trappe sur le côté gauche de l’avion alors qu’il descendait pour son atterrissage, provoquant un vent qui s’est engouffré dans la cabine.

Des images de l’accident ont circulé en ligne, montrant des passagers qui tiennent bon alors que la sortie de secours est ouverte. Certaines personnes à bord se sont évanouies, selon la presse locale, tandis qu’un responsable des pompiers de Daegu a déclaré que neuf adolescents avaient été amenés à l’hôpital après avoir souffert de problèmes respiratoires.

Alors que personne n’a été grièvement blessé et que l’avion a atterri en toute sécurité, l’épisode a laissé certains passagers secoués, l’un d’entre eux racontant à Yonhap News « J’ai cru que l’avion allait exploser.

Un passager assis sur Asiana Airlines enregistre alors que la porte de l’avion est grande ouverte en plein vol. Neuf personnes ont été blessées et une personne a été arrêtée après que l’avion a atterri en toute sécurité en Corée du Sud. pic.twitter.com/gQpuug5o8U – Nouvelles de MintPress (@MintPressNews) 26 mai 2023

Le vol d’Asiana Airlines a transporté 48 élèves du primaire et du collège voyageant pour une compétition sportive nationale. « Les enfants tremblaient et pleuraient de panique », a déclaré la mère de l’un des étudiants au point de vente. « Ceux qui étaient assis près de la sortie ont dû être les plus choqués. »

En savoir plus Un dirigeant de banque a « uriné » sur un passager d’avion

Un passager dans la trentaine a été arrêté pour avoir enfreint les lois sur la sécurité aérienne peu après l’atterrissage de l’avion à l’aéroport international de Daegu. L’homme aurait avoué avoir tenté d’ouvrir de force la porte de secours, mais n’a pas expliqué pourquoi.

Un responsable du ministère sud-coréen des Transports a déclaré plus tard que la sortie aurait pu être désarmée et ouverte lorsque l’avion perdait de l’altitude, alors que la pression à l’intérieur et à l’extérieur de la cabine était à peu près la même. L’avion était à quelques minutes de l’atterrissage lorsque l’écoutille a été ouverte, a indiqué la compagnie aérienne, notant qu’il se trouvait à environ 200 mètres (656 pieds) au-dessus du sol.