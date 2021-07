Un passager d’AVION a été déconcerté par ce qui semblait être un objet volant à changement de forme qui a « voyagé » à côté de l’avion pendant sept minutes.

Le théoricien du complot « Disclose Screen The Grimreefar » a reçu la vidéo d’un touriste allemand qui se trouvait à bord de l’avion.

L’objet a été filmé en train de voyager à côté de l’avion Crédit : YouTube / DiscloseScreenTheGrimreefar

Il a changé de forme pendant les sept minutes où il a « suivi » l’avion Crédit : YouTube / DiscloseScreenTheGrimreefar

Le passager a déclaré au théoricien du complot que « l’OVNI » a volé à côté de l’avion – qui aurait pu voyager à 500 mph à des dizaines de milliers de pieds au-dessus du sol.

Dans les images, un objet éclairant blanc peut être vu changer de forme tout en voyageant à côté de l’avion, a rapporté le Daily Star.

Le contour de l’objet passe de la forme d’un avion à une figure en forme de Y.

Le YouTuber a affirmé que l’objet capturé par la caméra pourrait être une « forme de vie à base de plasma ».

« J’ai cette incroyable observation filmée par un passager à bord d’une compagnie aérienne de ce qui semble être un objet qui change de forme », a-t-il déclaré.

« L’altitude de l’avion se situe entre 10 000 et 30 000 pieds et cet objet est filmé pendant sept minutes au-dessus de l’altitude de l’avion et il semble se déplacer à côté de l’avion.

« Les gens vont appeler cela un OVNI, techniquement c’est le cas, mais je penche plutôt pour qu’il s’agisse d’une entité biologique ou d’une forme de vie à base de plasma vivant dans notre haute atmosphère. »

Les images ont été partagées sur une page UFO Reddit où certaines personnes pensaient que l’objet n’était qu’une grosse goutte d’eau à l’extérieur de la fenêtre.

« Je pense que cela pourrait être une caméra zoomée sur une grosse goutte d’eau à l’extérieur de la fenêtre », a écrit l’amateur d’OVNI.

« Surtout à la fin, on dirait de l’eau au microscope. »

Un autre a suggéré qu’il pourrait s’agir d’un modèle de réfraction – c’est-à-dire lorsque les ondes lumineuses changent de vitesse lorsqu’elles franchissent les limites entre des densités telles que l’air et le verre.

« Surtout vers la fin, cela ressemble beaucoup à des motifs de réfraction. Google » réfractographe « pour voir à quoi certains d’entre eux peuvent ressembler », ont-ils écrit.

Pendant ce temps, le mystère des ovnis pourrait enfin être résolu alors que le pionnier « Projet Galileo » lance une nouvelle chasse massive aux extraterrestres.

Les scientifiques de l’espace exhortent « nous devons oser » rechercher des signes d’ovnis car « les humains ne peuvent plus ignorer l’existence possible de civilisations technologiques extraterrestres ».

L’ambitieux projet Galileo implique la création d’un réseau mondial de télescopes, de caméras et d’ordinateurs pour enquêter sur des objets volants non identifiés.