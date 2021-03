DENVER – Un homme du Colorado accusé d’avoir perturbé un vol d’Alaska Airlines entre Seattle et Denver en refusant de porter un masque, puis en se levant et en urinant dans la cabine fait face à une accusation fédérale d’interférence avec un équipage et des agents de bord d’une durée maximale de 20 ans. ans de prison et une amende possible de 250 000 $.

