Un passager de Frontier Airlines scotché sur son siège après avoir prétendument tâtonné et attaqué des agents de bord

Un passager de Frontier Airlines a été scotché à son siège après avoir prétendument peloté deux agents de bord et en avoir frappé un autre au visage lors d’un vol à destination de Miami en provenance de Philadelphie la semaine dernière, selon un rapport de police.

Le passager, Maxwell Berry, 22 ans, de Norwalk, Ohio, avait terminé deux verres et en commandait un autre lorsqu’il aurait effleuré sa tasse vide contre le « dos de l’agent de bord de manière inappropriée », a déclaré le rapport du service de police de Miami-Dade sur le Vol du 31 juillet. Maxwell aurait plus tard tâtonné les seins de deux agents de bord, qui ont demandé de l’aide à un troisième membre d’équipage de cabine, selon le rapport. Maxwell aurait ensuite frappé cette hôtesse de l’air au visage « avec un poing fermé ».

« Une bagarre s’est ensuivie », a déclaré le rapport. Le troisième agent de bord et les « passagers à proximité » ont retenu Maxwell « et ont dû l’attacher au siège et l’attacher avec une rallonge de ceinture de sécurité » pour le reste du vol, selon le rapport de police. Maxwell a été arrêté à l’aéroport international de Miami.

L’incident marque le dernier rapport de comportement indiscipliné et physiquement violent de passagers à bord d’avions ces derniers mois. La Federal Aviation Administration dit avoir reçu 3 715 rapports de comportement indiscipliné de passagers depuis le début de l’année, dont près de 75 % concernent des passagers qui refusent de se conformer au mandat fédéral sur les masques.

La FAA reçoit environ 100 rapports par semaine, un taux qui est resté stable au cours des dernières semaines, selon une personne proche du dossier.

Les incidents de violence et la hausse des rapports de passagers indisciplinés ont alarmé les syndicats des agents de bord, qui ont demandé aux compagnies aériennes et aux procureurs fédéraux de faire plus pour arrêter ce comportement.

Un sondage de l’Association of Flight Attendants-CWA, le plus grand syndicat d’agents de bord, publié la semaine dernière, a révélé que 84 % des membres d’équipage de cabine ont eu affaire à des voyageurs indisciplinés cette année et que 17 % ont subi un incident physique.

« La situation à Frontier ce week-end est l’un des pires exemples », a déclaré la présidente de l’AFA International, Sara Nelson, dans une déclaration écrite. « Quand il a refusé d’obtempérer après plusieurs tentatives de désescalade, l’équipage a été contraint de retenir le passager avec les outils à sa disposition à bord. Nous soutenons l’équipage. »

Frontier a déclaré que les membres d’équipage qui ont travaillé sur le vol du samedi sont en congé payé en attendant une enquête

« Frontier Airlines maintient la plus haute valeur, le respect, la préoccupation et le soutien pour tous nos agents de bord, y compris ceux qui ont été agressés sur ce vol », a déclaré le transporteur dans un communiqué.