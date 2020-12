Deux passagers se sont échappés d’un avion sur un toboggan avec leur chien d’assistance avant qu’il ne décolle après que l’un d’eux a déclaré qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique.

Antonio Murdock, 31 ans, et Brianna Greco, 23 ans, tous deux originaires de Floride, ont été arrêtés après avoir ouvert une porte de cabine et activé la glissière sur le vol Delta 462 de l’aéroport La Guardia de New York à Atlanta lundi matin.

Le couple a changé de siège plusieurs fois avant que le vol ne commence à rouler vers une piste et Murdock s’est levé et a déclaré qu’il souffrait du SSPT, a déclaré un autre passager.

Il a ignoré les instructions de l’agent de bord de rester assis et l’avion s’est arrêté brutalement quand il a forcé la porte à ouvrir la porte et a descendu la glissière d’urgence avec leur chien d’assistance Rain.

Une source a déclaré au NY Daily News que Murdock a déclaré aux flics que son TSPT découle d’un passage en prison pour vol qualifié et a été déclenché par l’espace confiné dans la cabine de l’avion.

Deux passagers ont échappé à un avion Delta sur un toboggan avec leur chien avant qu’il ne décolle de l’aéroport LaGuardia de New York lundi après que l’un d’eux a déclaré qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. Sur la photo: un avion Delta est assis sur le tarmac de l’aéroport

Le département de police de l’autorité portuaire a déclaré que Murdock avait été arrêté et accusé de méfait criminel au deuxième degré, de mise en danger imprudente au deuxième degré et d’intrusion criminelle au troisième degré.

Greco a été accusé d’intrusion criminelle au troisième degré.

Parlant de l’homme et de la femme, le témoin Brian Plummer a déclaré au New York Times: « Ils avaient l’air vraiment gentils. »

Plummer a déclaré qu’il était assis à l’arrière de l’avion qui n’était pas complètement plein quand il a vu le couple et un gros chien d’assistance.

Plummer a déclaré qu’il les avait vus changer de siège plusieurs fois et l’homme a déclaré qu’il « paniquerait » s’il était forcé de s’asseoir au début du vol à cause de son SSPT.

« Si je m’assois, je paniquerai », a déclaré l’homme, selon Plummer.

Le préposé a dit à l’homme de s’asseoir deux fois avant de se lever et de se diriger vers l’avant de l’avion alors qu’il commençait à rouler vers une piste.

Plummer a déclaré au Times qu’il avait senti l’avion trembler jusqu’à l’arrêt – ce qu’il a appris plus tard parce que l’homme aurait forcé la porte de la cabine avant de s’échapper.

Le couple a été mis en garde à vue. Les passagers restants ont été « débarqués normalement » à LaGuardia (photo) et emmenés sur des vols alternatifs

Le vol 462 devait décoller peu avant 10 heures mais a été ramené à la porte d’embarquement.

Les passagers restants ont été « débarqués normalement et hébergés sur des vols alternatifs », a déclaré Delta.

Le porte-parole de l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey, Lenis Valens, a déclaré: « Cela ne se produit pas tous les jours à l’aéroport. »

Le porte-parole de Delta, Morgan Durrant, a déclaré à CNN: « Les techniciens de maintenance ont évalué l’avion et devraient être remis en service ce soir. »

Le vol a finalement quitté LaGuardia à 19h17, avec plus de neuf heures de retard.

La pluie a été emmenée au refuge pour animaux de Brooklyn et un reçu a été donné au Greco pour récupérer le chien.

Les incidents de personnes ouvrant les portes de la cabine sont rares mais pas inconnus.

En 2010, à l’aéroport international Kennedy, un agent de bord JetBlue a activé une glissière d’urgence et l’a glissée avant de jeter sa cravate au sol et de prendre d’assaut après une apparente altercation avec un passager.