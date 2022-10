Un passager de British Airways défèque sur le sol de l’avion avant de l’étaler sur des rideaux – laissant les vacanciers horrifiés

Les PASSAGERS ont reculé d’horreur lorsqu’un homme a déféqué sur le sol d’un avion de British Airways plein à craquer.

Les familles ont été consternées lorsque le dépliant a organisé une sale manifestation avant de courir autour de la cabine.

L’homme a enduit son propre caca sur le sol et les rideaux de l’avion BA quelques instants avant qu’il ne décolle d’Heathrow (photo d’archive) Crédit : Getty

Les membres d’équipage se sont bâillonnés alors que le caca était répandu le long des tapis et des rideaux du Boeing 777-336.

Les services d’urgence ont été appelés à l’aéroport d’Heathrow quelques secondes avant le décollage du vol BA075 pour Lagos.

Un rapport vu par The Sun : “Pendant l’embarquement, un passager s’est déshabillé de la taille aux pieds et a déféqué sur le sol de la cuisine. Il s’est assis dedans et l’a frotté sur le sol de la cuisine et les tapis des allées.

“Il y est entré et a commencé à courir dans l’allée jusqu’à la porte 4. Il s’est enduit les bras jusqu’aux coudes de matières fécales et les sièges de la porte au fur et à mesure.

“Les rideaux et les tapis ont été gravement contaminés. Il est très important qu’un biorisque hygiénique et un nettoyage en profondeur soient effectués et correctement supervisés et signés.”

Le vol du 7 octobre a été retardé alors que l’avion a été échangé et mis hors service à grands frais pour BA.

Les passagers désemparés ont été retardés jusqu’à trois heures.

British Airways a déclaré au Sun: “Nous nous sommes excusés auprès de nos clients pour le retard de leur vol et avons organisé un autre avion pour leur permettre de poursuivre leur voyage.”