Un passager d’avion joue à pierre-papier-ciseaux avec l’équipe au sol par la fenêtre

Parfois, un voyage devient plus mémorable que la destination elle-même, et cela est assez évident dans une vidéo récente faisant le tour d’Internet. Une vidéo partagée sur Instagram montre un passager du vol se livrant à un jeu amusant de pierre-papier-ciseaux avec l’équipe au sol. La vidéo partagée sur Instagram par TSA alias la page Travel Tips & Dad Joke Hits montre le passager jouant au jeu depuis sa fenêtre de vol, tandis que le personnel au sol joue à distance. L’étonnante coordination entre les deux rend la vidéo d’autant plus amusante.

La vidéo a été initialement partagée sur la plate-forme de médias sociaux par la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis le 24 mai. Elle a été tournée par un utilisateur nommé @bricheeseyy. Plus de 4,7 millions d’utilisateurs d’Instagram ont aimé la vidéo depuis qu’elle a été partagée.

Partageant un aperçu de ce que l’on peut et ne peut pas apporter dans la cabine de vol, la légende accompagnant le message disait: «Vous avez de la chance ici. Vous ne pouvez pas perdre avec cette information ! Tout est amusement et jeux jusqu’à ce que vous emballiez vos ciseaux sur quatre pouces. C’est vrai, si vos ciseaux sont trop gros, ils ne feront pas la coupe. En règle générale, les pierres sont bonnes à emporter dans un bagage à main en fonction de leur taille ou de leur poids, mais votre papier y gagne toujours.

Les internautes sont amoureux de la vidéo comme le suggèrent les commentaires sur le post. L’un des utilisateurs a fait l’éloge de l’équipage de l’aéroport et a écrit : “Les passagers de l’aéroport ont passé le test d’ambiance.” Un autre a salué les compétences sociales du passager du vol et a écrit: “Bro se fait des amis plus vite que moi.”

Un employé de l’équipe au sol a partagé son expérience de travail dans les aéroports et a commenté : “Je travaille dans un aéroport et j’ai déjà vu cela se produire auparavant.”

Avez-vous déjà regardé la vidéo?

