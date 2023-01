Un passager d’avion « étouffe l’agent de bord » lors d’un vol vers l’Australie avant d’être transporté hors de l’avion par des flics

Un passager RAGING aurait étouffé un agent de bord avant d’être emmené par des flics alors que le chaos éclatait dans un avion.

Le vol long-courrier vers l’Australie a été contraint d’être détourné car le dépliant problématique aurait dû être attaché à son siège au milieu du carnage.

Images des suites de l’incident à bord du vol vers Brisbane

Le vol d’Air Canada devait arriver à Brisbane vers 7 h 40 ce matin, mais a plutôt été cloué au sol à Honolulu, à Hawaï.

On ne sait pas comment la bagarre à bord a commencé, mais le partenaire d’une femme australienne était sur le vol et a informé le Gold Coast Bulletin de l’incident au fur et à mesure qu’il se déroulait.

L’homme aurait peloté des femmes, puis aurait couru de haut en bas dans l’escalier “en soulevant leurs jupes”.

Jacqui Beadle a poursuivi: “Des gros mecs l’ont coincé et les agents de bord masculins lui ont mis des menottes et des attaches zippées autour de ses jambes.

“Ensuite, ils ont pris un tas de sangles et l’ont attaché sur le côté à un siège de la dernière rangée tout seul.”

L’homme peut être entendu crier hors caméra dans les images capturées par un autre passager.

Il a crié : “Je suis blessé physiquement, je sens à peine mes mains.”

La police hawaïenne est montée à bord de l’avion pour arrêter le passager indiscipliné peu de temps après son atterrissage à Honolulu.

Plus d’informations n’ont pas encore été publiées par la police.

En 2021, une passagère a été arrêtée après avoir agressé une hôtesse de l’air pour un mandat de masque et lui avoir cassé les dents.

Vyvianna Quinonez, 28 ans, de Sacramento, s’est mise en colère et a frappé l’hôtesse de l’air au visage et lui a tiré les cheveux alors que l’avion de Southwest Airlines était sur le point d’atterrir à San Diego.

Les flics de l’aéroport international de San Diego l’ont arrêtée et elle a été placée en garde à vue.

Selon des documents judiciaires, elle a ensuite déclaré aux policiers qui étaient montés à bord pour son arrestation qu’elle n’agissait qu’en état de légitime défense – un fait réfuté par les vidéos d’autres passagers.