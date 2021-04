CECI est le moment choquant où un passager d’avion a traîné une femme par les cheveux et lui a donné des coups de poing alors qu’une bagarre a éclaté «au-dessus d’une rangée sur un espace de rangement au-dessus de la tête» ‘pendant un vol.

La violente bagarre – filmée dans un avion à l’aéroport d’Istanbul en Turquie quelques instants avant son décollage pour la Tunisie – a retardé le vol de cinq heures.

Un passager masculin a attrapé les cheveux d’une femme et l’a tirée en arrière Crédit: Newsflash

Il a ensuite balancé son bras pour lancer un coup de poing à la femme dont il tenait fermement les cheveux. Crédit: Newsflash

Des images scandaleuses prises sur le vol TU216 de Tunisair montrent que le chaos éclate alors que plusieurs femmes s’affrontent alors qu’un agent de bord tente de chasser un passager de sexe masculin dans l’allée.

Plus de passagers sont alors impliqués, avec une femme en haut blanc qui commence à crier et à crier alors qu’elle pousse et frappe les autres.

Un groupe de femmes continue de s’en prendre les unes aux autres – à la fois physiquement et verbalement – alors que les agents de bord tentent désespérément de rompre le combat et de prendre le contrôle de la situation.

Alors que le drame continue de se dérouler, le passager masculin précédemment repoussé de la dispute se propulse dans l’allée et attrape violemment les cheveux de la femme au t-shirt blanc pendant qu’elle a le dos tourné.

L’homme a frappé la femme à la tête

La bagarre a apparemment éclaté au cours d’une dispute sur l’espace de casier au plafond Crédit: Newsflash

Il la tire ensuite en arrière avant de lui donner un coup de poing dans la tête, en gardant une prise ferme sur ses cheveux.

Une femme portant un foulard rose essaie d’éloigner la femme de l’homme, qui ne relâche sa prise que lorsqu’un steward de l’air est impliqué.

La dame au haut blanc commence alors à crier et à agiter les bras vers l’homme qui l’a frappée, alors qu’elle se débat pour se libérer de la femme au foulard qui la tient.

À la fin du clip, d’innombrables passagers peuvent être vus debout, criant et criant les uns aux autres.

Un agent de bord a tenté de déplacer le passager masculin dans l’allée loin de la bagarre Crédit: Newsflash

Plusieurs passagers peuvent être vus en train de crier et de se pousser dans l’avion Crédit: Newsflash

Après que le calme ait finalement été rétabli sur le vol, il a finalement décollé cinq heures plus tard que prévu.

On pense que la ferraille a éclaté en raison d’un désaccord sur les bagages au plafond de l’avion à destination de l’aéroport international de Tunis-Carthage en Tunisie le 10 avril, selon Business News.

La compagnie aérienne a confirmé qu’une enquête était en cours sur l’incident violent.

Les agents de Tunisair auraient été insultés et agressés physiquement lorsqu’ils tentaient d’intervenir.

L’équipage de cabine a dû demander l’aide des équipes de sécurité pour dissiper les tensions avant que l’avion ne puisse enfin décoller.

Le porte-parole de la compagnie aérienne Ghassen Ouji a déclaré: « Ce combat a provoqué un retard de cinq heures et des pertes financières ont été subies par la compagnie ».