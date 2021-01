Un passager clandestin qui s’est accroché au train d’atterrissage d’un gros porteur et qui a survécu à un vol de 11 heures et 5639 milles entre l’Afrique du Sud et Londres a parlé pour la première fois de son terrifiant voyage.

Il a rappelé comment il est sorti du coma des mois plus tard pour apprendre que son meilleur ami était tombé à 5000 pieds de l’avion à sa mort.

Themba Cabeka, dont l’identité est révélée pour la première fois, est restée inconsciente à l’hôpital pendant six mois après avoir été découverte au sol à l’aéroport d’Heathrow. Il avait été privé d’oxygène et soumis à des températures de -60 ° C lorsque l’avion de British Airways a décollé de Johannesburg le 18 juin 2015.

Quelques minutes seulement avant l’atterrissage, Carlito Vale – un ami qui avait également échappé à la pauvreté de leur camping sud-africain et avait rampé avec lui dans le passage de roue du Boeing 747-400 – est tombé du vol BA 54. Son corps a été retrouvé dans le unité de climatisation d’un immeuble de bureaux à Richmond, à six miles de Heathrow.

Cabeka, 30 ans, se souvient: «Quand l’avion volait, je pouvais voir le sol, je pouvais voir les voitures, je pouvais voir de petites personnes. Après un peu de temps, je me suis évanoui par manque d’oxygène. La dernière chose dont je me souviens juste après le décollage de l’avion, c’est que Carlito m’a dit: «Ouais, nous l’avons fait.» ‘

BLESSURES: Themba Cabeka (à droite), qui a maintenant adopté un nom britannique, Justin, utilise toujours des béquilles après être tombée de l’avion à Heathrow. Il est photographié avec le producteur de Channel 4 Rich Bentley qui l’a retrouvé dans un appartement de Liverpool pour un documentaire, The Man Who Fell From The Sky, qui sera projeté demain soir.

Il dit que lorsqu’il est sorti de son coma, un policier lui a montré le passeport de Carlito et lui a demandé: «Le connaissez-vous? Il a répondu: «Bien sûr que je le connais. C’est mon ami, Carlito.

L’officier lui a dit: « Il n’y est jamais arrivé. Il est tombé au sommet d’un immeuble.

Il y a eu 109 tentatives de passagers clandestins enregistrées dans le monde – Londres étant l’une des destinations les plus populaires – mais seulement 24 personnes qui ont tenté leur chance dans le train d’atterrissage d’un avion ont survécu. Le premier survivant connu était Bas Wie, 12 ans, qui s’est caché lors d’un vol d’Indonésie vers l’Australie en 1946.

Seules deux personnes ont vécu après s’être réfugiées en Grande-Bretagne: Pardeep Saini, un mécanicien automobile du Pendjab, qui a subi un vol de dix heures de Delhi à Londres en 1996, et Cabeka.

Même maintenant, 25 ans après son escapade, Saini – maintenant marié, père de deux fils et travaillant comme chauffeur à Heathrow – est souvent traumatisé par l’expérience, au cours de laquelle son jeune frère est mort de froid.

On savait peu de choses sur Cabeka jusqu’à ce que le producteur de Channel 4, Rich Bentley, le retrouve dans un appartement de Liverpool pour un documentaire, The Man Who Fell From The Sky, qui sera projeté demain soir. Cabeka a maintenant adopté un nom britannique, Justin.

Son histoire a commencé quand il a rencontré Vale dans une boîte de nuit de Johannesburg et qu’ils ont planifié leur voyage illégal en Grande-Bretagne. Vale était un enfant des rues sans abri qui avait grandi dans un orphelinat après la guerre civile au Mozambique. Puis séparé de sa femme et de sa fille, aujourd’hui âgées de 11 ans, il rêvait d’une vie meilleure à l’étranger.

Cabeka, qui n’a jamais connu son père et a été abandonné par sa mère quand il avait trois mois, vivait depuis l’âge de sept ans dans un camping près de l’aéroport de Johannesburg.

Il a déclaré que la violence et la guerre des gangs dans la ville l’avaient laissé émotionnellement brisé. «Mon parcours était très dur. J’ai été élevé par mon cousin, qui m’a adopté comme un enfant. Tout était normal jusqu’à sa mort. J’allais à l’école mais j’ai dû abandonner parce que je ne pouvais pas payer les frais.

«Quand mon cousin est mort, tout a commencé à s’effondrer. Alors j’ai pensé, « c’est la fin pour moi ».

«Je vivais dans un township mais les gens autour de moi étaient jaloux parce que j’avais une maison. Ils voulaient me tuer pour récupérer la maison. J’ai fini à l’hôpital pendant trois jours et j’ai dû quitter le canton. Après s’être retrouvé dans le camp près de l’aéroport, il a dit qu’il devait mendier de l’argent pour se nourrir. «Ma vie allait se perdre. C’est très difficile d’être sans-abri. J’ai essayé de me reconstruire mais c’était trop dur.

C’est à ce moment-là qu’il rencontra Vale. Il a déclaré: « J’étais assis à une table à l’intérieur du club. Il est venu me chercher des cigarettes et je lui en ai donné une. J’ai vu qu’il n’avait rien alors j’ai dit: «Viens t’asseoir et rejoins-moi et bois ces bières.»

« Il m’a dit qu’il était marié mais qu’il avait rompu avec sa femme et qu’il avait une fille.

«Il m’a dit qu’il était sans abri. J’ai dit: «Regardez-moi. Je suis comme vous. Nous devons rester ensemble. » ‘

Cabeka avait été privé d’oxygène et soumis à des températures de -60 ° C alors que l’avion de British Airways volait de Johannesburg le 18 juin 2015. Son ami Carlito Vale est tombé de l’avion et son corps a été retrouvé dans un immeuble de bureaux à Richmond, à 10 km de Heathrow

Cabeka a invité Vale à vivre avec lui au camping et le couple s’est rapproché. «Il m’a ouvert son cœur et je lui ai ouvert mon cœur, alors nous sommes devenus amis. C’était un bon gars parce qu’il était calme. Il n’aimait pas la violence. Nous avions les mêmes pensées à cause de notre situation. Je n’avais pas de famille alors j’ai pensé: «Il vaut mieux pour moi de quitter le pays et de chercher un endroit où commencer.» Il a ressenti la même chose.

Leur plan d’évacuation a été élaboré après avoir examiné la collection de livres d’ingénierie de Vale, dont un sur les avions. Cabeka dit: « J’ai noté tous les détails pour que si nous voulions prendre l’avion, il y avait le moyen de le faire. »

Et ils se sont donc rendus à l’aéroport le soir du 18 juin 2015.

« L’aéroport était surveillé, nous avons donc sauté par-dessus la clôture quand il faisait noir », a déclaré Cabeka. «Nous nous sommes habillés de noir parce que nous devons nous habiller comme personne ne nous voit – deux t-shirts, trois vestes, deux jeans.

Après avoir franchi la clôture, ils se sont cachés pendant environ 15 minutes jusqu’à ce qu’ils repèrent un avion prêt à décoller.

On ne sait pas s’ils avaient recherché sur quel avion sauter, mais ils ont choisi British Airways parce qu’ils ont reconnu la livrée. Cabeka dit qu’ils ont délibérément évité les avions de ligne américains parce qu’ils ne voulaient pas survoler de grandes étendues d’eau.

Le jumbo BA pour Londres a décollé à 22h15. C’était la première fois qu’un des deux hommes prenait l’avion. «Nous avons dû nous forcer à être coincés à l’intérieur. Je pouvais entendre le moteur tourner », dit-il.

« Mon cœur avait battu avant, mais ce jour-là, ce n’était pas du tout dans mon esprit parce que je venais de prendre la décision de le faire.

« Je savais à quel point c’était dangereux mais j’ai juste tenté ma propre chance. Je me fichais de savoir si je vivais ou mourais. J’ai dû quitter l’Afrique pour survivre. »

Cabeka s’est attaché à l’avion avec un câble électrique enroulé autour de son bras. Les experts en aviation disent qu’il est très rare que les passagers clandestins survivent dans une partie non chauffée et non pressurisée d’un avion. Il y a de la place, cependant, dans les quatre trains d’atterrissage d’un 747, chacun dans un boîtier de la taille d’une voiture, tant qu’ils restent dans l’un des coins loin des roues lorsqu’ils se rétractent.

Très vite, cependant, Cabeka s’est évanoui par manque d’oxygène.

Il n’arrive toujours pas à croire qu’il a réussi à survivre à des températures qui auraient chuté à -60 ° C. La première chose dont il se souvint était d’être allongé sur la piste avec une jambe cassée.

«Ce qui m’a fait me réveiller, c’est la façon dont j’ai abandonné sur la piste», a déclaré Cabeka, qui utilise encore des béquilles en raison de blessures subies lors de sa chute. ‘J’étais ici. L’avion était là. Je me demandais: «Comment suis-je sorti de l’avion?» Je pouvais voir ces gars-là, c’étaient les gardes, ils m’ont porté et je me suis évanoui à nouveau. Je me suis réveillé à l’hôpital après avoir été dans le coma pendant six mois.

Les médecins pensent que Cabeka a survécu parce que les températures glaciales l’ont maintenu dans un état d ‘«animation suspendue». Avec une température corporelle abaissée, le cœur, le cerveau et d’autres organes critiques sont placés en «mode veille» dans lequel ils ne nécessitent pas autant d’oxygène, limitant ainsi les dommages aux cellules et aux organes.

«J’ai eu la chance de ne pas me faire mal à la tête», dit-il. « J’avais deux marques de brûlure sur mon bras, mais ça va maintenant parce que j’ai subi une intervention chirurgicale. Mais quelque chose ne va toujours pas avec ma jambe. J’espère qu’ils pourront régler le problème.

Il s’est accroché au train d’atterrissage d’un avion gros porteur de British Airways et a survécu à un vol de 11 heures et 5639 milles de Johannesburg à Londres (image du fichier)

Cabeka a demandé l’asile pour rester au Royaume-Uni et a obtenu l’autorisation de rester – bien qu’il se méfie des motifs qui lui ont été accordés.

Il dit simplement: «Lorsque je faisais une demande d’asile, j’ai suivi le processus et j’ai été accepté.

Il vit maintenant dans un appartement d’une chambre à Liverpool et est incapable de travailler en raison de sa blessure.

«J’attends maintenant un passeport. Il faut cinq ans pour obtenir un passeport britannique et ensuite je pourrai voler dans un avion. Il plaisante: « Je serai un Scouser alors. »

Il se débat toujours avec la culpabilité que, pendant qu’il a survécu, son ami n’a pas. «J’ai manqué ses funérailles parce que j’étais dans le coma.

« J’étais triste qu’il ait été enterré et je ne pouvais pas lui dire au revoir. Alors je suis allé mettre des fleurs sur sa tombe.

«Sa présence me manque. Je l’appelais «mon frère d’une autre mère». Il est le seul à me connaître, plus que quiconque, d’où je viens.

« Je sens que nous avons tous les deux fait un long voyage ensemble, donc il est toujours mon ami – peu importe qu’il soit parti. »

Le réalisateur de documentaires Bentley a déclaré que la mort de Vale – et de nombreux autres passagers clandestins – était peu susceptible d’empêcher d’autres personnes prises dans une pauvreté désespérée de se réfugier dans des avions.

«J’ai parlé à plusieurs passagers clandestins et leur histoire est la même», a-t-il déclaré. «Des gens comme Themba Cabeka sont dans une situation impossible et n’ont pas le choix.

«Nous sommes inondés d’histoires de personnes essayant de venir au Royaume-Uni. Mais, en explorant leurs histoires – et en leur parlant de première main – cela m’a fait réaliser à quel point les circonstances dans lesquelles ils se trouvent sont extrêmes.

«J’espère qu’en mettant cet exemple en évidence, il résonne pour les autres et donne une voix à des gens qui sont si désespérés qu’ils n’ont pas le sentiment d’avoir le choix.

Malgré la mort de son ami et ses propres blessures, Cabeka dit que sa décision de risquer sa vie pour en créer une nouvelle ici en valait la peine.

«J’ai dû quitter l’Afrique pour survivre. Mais je donnerais des conseils à d’autres personnes: ce n’est pas sûr. C’est une situation de vie ou de mort.

L’homme qui est tombé du ciel, Channel 4, demain, 22h