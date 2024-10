Un passager atteint de rougeole a traversé l’aéroport international de Vancouver le 16 octobre – Prince George Daily News

Les voyageurs sont alertés d’une exposition potentielle à la rougeole sur les vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Vancouver (YVR) le 16 octobre. Un passager atteint de rougeole est arrivé à l’aéroport de Vancouver le 16 octobre et est reparti sur un autre vol ce soir-là.

Les personnes qui étaient sur les mêmes vols ou qui se trouvaient à YVR pendant cette période pourraient avoir été exposées. Le passager est arrivé au terminal M vers 18 heures le 16 octobre et est reparti de la porte B17 à 22 h 30. Il n’a visité aucun restaurant ni magasin.

Le passager a voyagé sur les vols suivants à destination et en provenance de YVR :

Compagnie aérienne philippine PR16 : A quitté Manille à 20 h 20, heure locale, le 16 octobre, et est arrivé à l’aéroport international de Vancouver à 17 h 30 PDT le 16 octobre.

A quitté Manille à 20 h 20, heure locale, le 16 octobre, et est arrivé à l’aéroport international de Vancouver à 17 h 30 PDT le 16 octobre. WestJet WS724 / Compagnie aérienne philippine PR3032 : A quitté l’aéroport international de Vancouver à 22 h 35 HAP le 16 octobre et est arrivé à l’aéroport international Pearson de Toronto à 6 h 09 HAE le 17 octobre.

Le passager a ensuite pris l’avion de l’aéroport international Pearson de Toronto à l’aéroport international de Fredericton au Nouveau-Brunswick, décollant vers 14 h HAE le 17 octobre. Le passager a ensuite été testé positif à la rougeole au Nouveau-Brunswick. Les responsables de la santé publique de cette province ont émis un avis de santé local.

La rougeole est hautement contagieuse et transmise par voie aérienne, mais la plupart des gens en sont immunisés grâce à la vaccination ou à une infection naturelle. Les personnes nées avant 1970 ou celles qui ont eu la rougeole dans leur enfance sont également immunisées. Les personnes les plus exposées au risque d’infection sont celles qui ne sont absolument pas vaccinées contre la maladie, y compris les enfants de moins d’un an.

Les symptômes de la rougeole comprennent :

Fièvre

Toux

Nez qui coule

Yeux rouges

L’éruption cutanée, qui commence d’abord sur le visage et le cou, se propage à la poitrine, aux bras et aux jambes et dure environ quatre à sept jours.

Si vous n’êtes pas immunisé et avez été exposé au virus de la rougeole, vous pourriez contracter la rougeole. Si vous êtes infecté, vous développerez des symptômes dans les sept à 21 jours suivant votre exposition. Si vous avez été exposé lors d’un voyage à l’aéroport international de Vancouver le 16 octobre, les symptômes pourraient se développer dès le 23 octobre et aussi tard que le 6 novembre.

Si vous tombez malade et pensez avoir la rougeole, appelez votre médecin et informez-le que vous pourriez avoir la rougeole, afin qu’il puisse organiser une visite de manière à éviter d’infecter les autres personnes dans la salle d’attente.

Vous pouvez également appeler votre bureau de santé local et demandez l’infirmière chargée des maladies transmissibles ou appelez HealthLinkBC au 8-1-1. HealthLinkBC est une ligne téléphonique provinciale gratuite d’information et de conseils en matière de santé, disponible dans 130 langues différentes.

Les parents et les tuteurs sont encouragés à vérifier que le carnet de vaccination de leur enfant est à jour et qu’il a reçu toutes les doses recommandées du vaccin contre la rougeole. Le BCCDC conseille aux habitants de la Colombie-Britannique de se tenir au courant de toutes les vaccinations recommandées.