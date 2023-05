Un passager accusé d’avoir caché une caméra dans les toilettes d’un bateau de croisière

Commentez cette histoire Commentaire

SAN JUAN, Porto Rico – Un passager d’une croisière dans les Caraïbes a été arrêté après qu’une caméra cachée avec vidéo de dizaines de personnes, dont des enfants, a été découverte dans des toilettes publiques, ont annoncé des responsables. Jeremy Froias a été arrêté mercredi dernier à Porto Rico et accusé de voyeurisme vidéo et de tentative de possession de matériel d’exploitation d’enfants, selon des documents judiciaires.

Selon une plainte pénale déposée devant le tribunal fédéral de San Juan, Froias est monté à bord du Harmony of the Seas de Royal Caribbean à Miami le 29 avril pour une croisière de sept jours. Le navire devait effectuer des escales terrestres à Sint Maarten, à Porto Rico et aux Bahamas avant de retourner à Miami samedi dernier.

Un jour après le début du voyage alors que le navire se trouvait dans les eaux internationales, Froias a installé une caméra Wi-Fi cachée dans des toilettes publiques sur le pont supérieur du navire entre un simulateur de surf et un bar, ont déclaré des responsables. Le lendemain, un autre passager a repéré la caméra et a alerté l’équipage du navire.

« L’affaire a été immédiatement signalée aux forces de l’ordre locales et fédérales, et l’invité impliqué a été retiré du navire par les autorités pour une enquête plus approfondie », a déclaré Royal Caribbean dans un communiqué.

Le personnel de sécurité du navire a saisi la caméra et a trouvé plusieurs heures de fichiers vidéo sur une carte mémoire, ont déclaré des responsables. Les images incluaient Froias cachant la caméra et la dirigeant vers les toilettes. Plus de 150 personnes, dont au moins 40 enfants, sont apparues dans les vidéos, ont indiqué les enquêteurs. Certains étaient au moins partiellement nus. Froias et la caméra ont finalement été remis au FBI à Porto Rico.