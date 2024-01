Un passager a attaqué un pilote. Comment les compagnies aériennes doivent-elles réagir ? | Actualités expliquées

IndiGo a lancé le processus d’inscription sur la liste d’interdiction de vol un passager qui a agressé un pilote après que le vol ait été retardé de plusieurs heures dans un épais brouillard à Delhi dimanche.

La compagnie aérienne a déclaré le passager « indiscipliné », et les mesures ultérieures seront guidées par les exigences de l’aviation civile (CAR) sur le « traitement des passagers indisciplinés » émises par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), organisme de surveillance de l’aviation.

Le RAC définit la procédure que les compagnies aériennes doivent suivre en cas de comportement indiscipliné des passagers à des degrés divers au moment de l’incident et par la suite.

Au cours des derniers mois, la DGAC a incité les transporteurs à signaler de manière proactive les incidents de comportement perturbateur des passagers à bord des avions, qui, selon le régulateur, pourraient compromettre la sécurité opérationnelle.

Comment les compagnies aériennes sont-elles censées réagir aux incidents de comportement indiscipliné des passagers ?

La compagnie aérienne doit d’abord informer les passagers concernés que si leur comportement est jugé indiscipliné conformément aux directives, ils pourraient être arrêtés.

Un comportement indiscipliné comprend (sans toutefois s’y limiter) : la consommation d’alcool ou de drogues entraînant un comportement indiscipliné ; fumeur; ne pas obéir aux instructions du pilote ; utiliser un langage menaçant ou abusif contre l’équipage ou d’autres passagers ; comportement physiquement menaçant et abusif ; interférer intentionnellement avec l’exercice des fonctions de l’équipage ; et mettre en danger la sécurité de l’avion et des personnes à bord.

Lors de l’incident survenu dimanche à l’aéroport IGI de Delhi, l’avion était toujours au sol et le passager a donc été immédiatement remis à la sécurité de l’aéroport. En cas de comportement indiscipliné en vol, le pilote est tenu d’évaluer rapidement si le personnel de cabine peut contrôler le passager indiscipliné et d’en informer en conséquence le contrôle central de la compagnie aérienne au sol.

Si les pilotes et le contrôle central de la compagnie aérienne estiment que le passager indiscipliné ne peut pas être maîtrisé par le personnel de cabine, ils doivent atterrir le plus rapidement possible à l’aéroport disponible le plus proche. “A l’atterrissage…, le représentant de la compagnie aérienne devra déposer un FIR (First Information Report) auprès de l’agence de sécurité concernée de l’aérodrome, à laquelle le passager indiscipliné sera remis”, précisent les règles.

Quelle est la procédure à suivre une fois l’incident terminé ?

Lorsqu’une compagnie aérienne reçoit une plainte du pilote commandant de bord pour comportement indiscipliné d’un passager, elle doit renvoyer la plainte à un comité interne, qui doit comprendre (i) un juge de district et de séance à la retraite en tant que président, (ii) un représentant d’un une autre compagnie aérienne et (iii) un représentant d’une association de passagers ou d’une association de consommateurs, ou un fonctionnaire à la retraite d’un forum de règlement des litiges de consommation.

Le comité interne est tenu de trancher la question dans un délai de 30 jours, ainsi que la catégorisation de l’incident dans l’un des trois niveaux de catégorie définis. La commission décidera également de la durée pendant laquelle le passager indiscipliné sera interdit de vol. La décision du comité liera la compagnie aérienne.

Et quels sont les niveaux de catégorie de comportement perturbateur des passagers ?

Les niveaux définissent des comportements allant du harcèlement verbal à l’agression meurtrière.

Niveau 1: Comportement indiscipliné, y compris gestes physiques, harcèlement verbal et ivresse indisciplinée.

Niveau 2: Comportement physiquement violent, notamment pousser, donner des coups de pied, frapper et saisir ou des attouchements inappropriés ou du harcèlement sexuel.

Niveau 3: Comportement mettant la vie en danger, y compris dommages aux systèmes d’exploitation de l’avion, violence physique telle qu’étouffement, arrachage des yeux, agression meurtrière et tentative ou violation réelle du compartiment de l’équipage de conduite.

Quelles sanctions le comportement indiscipliné d’un passager d’un vol peut-il entraîner ?

La compagnie aérienne peut interdire le passager indiscipliné jusqu’à 30 jours immédiatement après l’incident.

« Dans l’attente de la décision du Comité interne, la compagnie aérienne concernée peut interdire de voler à ce passager indiscipliné, mais ce délai ne peut excéder une période de 30 jours… Si le Comité interne ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de 30 jours, le passager sera libre. voler », disent les règles.

Les compagnies aériennes sont tenues de maintenir une base de données des passagers indisciplinés et de la partager avec la DGAC et les autres compagnies aériennes. La DGAC tient à jour une liste d’interdiction de vol basée sur les données partagées par les transporteurs.

Outre la compagnie aérienne à bord de laquelle l’incident s’est produit, d’autres transporteurs ont également la possibilité d’interdire à ces passagers de voler pour des durées variables en fonction du niveau d’infraction. Pour les infractions de niveau 1 et 2, l’interdiction de voler peut s’étendre respectivement à trois mois et six mois. Pour une infraction de niveau 3, l’interdiction minimale devrait être de 2 ans, sans limite supérieure.

Une personne interdite de vol peut faire appel dans un délai de 60 jours devant une commission d’appel constituée par le ministère de l’Aviation civile et présidée par un juge à la retraite d’une Haute Cour. Un appel contre la décision du comité d’appel doit être interjeté devant une Haute Cour.

Quel a été le message de la DGAC aux compagnies aériennes ?

En avril, la DGAC a déclaré avoir constaté des incidents de tabagisme dans les avions, de consommation d’alcool entraînant un comportement indiscipliné des passagers, des altercations entre passagers et des incidents d’attouchements inappropriés ou de harcèlement sexuel de la part de passagers « au cours desquels des titulaires de postes, des pilotes et des membres d’équipage de cabine ont n’a pas pris les mesures appropriées ».

Le régulateur a souligné que les normes doivent être respectées et a conseillé aux chefs d’exploitation de toutes les compagnies aériennes de sensibiliser les pilotes, le personnel de cabine et les autres responsables concernés à la gestion des passagers indisciplinés. Des programmes de formation devraient être organisés pour assurer « une surveillance efficace, le maintien du bon ordre et de la discipline à bord des avions afin que la sécurité des opérations aériennes ne soit pas compromise de quelque manière que ce soit », a indiqué la DGAC.

Le personnel des compagnies aériennes doit également « surveiller attentivement » le comportement des passagers « susceptibles d’être indisciplinés » et, s’il est considéré comme représentant une menace pour la sécurité du vol ou la sécurité de l’équipage et des autres passagers, ils ne doivent pas être embarqués.

“Toutes les compagnies aériennes doivent établir un mécanisme pour détecter et signaler le comportement indiscipliné des passagers à l’enregistrement, dans les salons, à la porte d’embarquement ou à tout autre endroit du terminal afin d’empêcher ces passagers d’embarquer”, stipulent les règles.

Les règles notent que le comportement indiscipliné des passagers pourrait provenir d’« un événement de service/condition insatisfaisant ou de l’effet d’une série de tels événements qui s’accumulent » (ce qui semble s’être produit dans le cas récent de Delhi), et stipulent que dans de tels cas , le personnel des compagnies aériennes doit être attentif aux premiers signes d’un « comportement indiscipliné potentiel ».

« Les compagnies aériennes doivent se concentrer et agir sur ces premiers signes, plutôt que de s’occuper exclusivement des événements qui s’intensifient. À aucun moment, le personnel de la compagnie aérienne/membre d’équipage ne doit faire preuve de comportement discourtois lors de la réparation des véritables droits des passagers », stipulent les règles.