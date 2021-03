Un pas vers la «nouvelle normalité»? New York déploie le « passeport Covid » sur les lieux de l’événement pour prouver le statut de vaccination et de test des participants

New York a lancé un nouveau programme de « passeport » Covid-19 sur les principaux sites d’événements, les spectateurs étant invités à utiliser une application téléphonique pour prouver qu’ils ont été vaccinés, conformément aux directives de l’État, ou bien se voir interdire l’entrée.

Le «Excelsior Pass» a été testé pour la deuxième fois au Madison Square Garden mardi lors d’un match des New York Rangers, fonctionnant comme une carte d’embarquement mobile qui transmet le statut des vaccins et des tests des participants. Alors qu’il a fait ses débuts au Barclays Center à la fin du mois dernier, le gouverneur Andrew Cuomo a dévoilé le projet dans une annonce cette semaine, insistant sur le fait que les données sur le laissez-passer seraient conservées. « Complètement confidentiel. »

«L’Excelsior Pass jouera un rôle essentiel dans l’acheminement des informations vers les sites et les sites de manière sécurisée et simplifiée, ce qui nous permettra d’accélérer la réouverture de ces entreprises et de nous rapprocher d’un pas de plus vers une nouvelle normalité». dit-il, soulignant que la participation est « volontaire » pour le moment.

Comme alternative à l’application mobile, les résidents peuvent également présenter une version papier du pass pour accéder aux événements, tous deux utilisant un code QR lié à leurs informations de santé. Le code ne transmet aucune donnée médicale sensible aux lieux d’événements, mais alerte simplement lorsqu’un laissez-passer est invalide. Bien qu’il n’ait été essayé que sur deux sites, le gouvernement de l’État espère étendre encore le programme après la période de test.

Depuis le 23 février, les restrictions de pandémie de New York exigent des sites de plus de 10000 places pour s’assurer que tout le personnel et les spectateurs reçoivent un test Covid-19 négatif dans les 72 heures suivant un événement, ou pour prouver qu’ils ont été complètement vaccinés contre la maladie. Les directives obligent également les organisateurs à « Recueillir les coordonnées de toutes les personnes présentes pour aider à informer les efforts de recherche des contacts, » bien que cela soit fait séparément du nouveau Pass Excelsior.

Le laissez-passer reflète des initiatives similaires lancées dans le monde entier, Israël déployant ce qu’on appelle «Bracelets de la liberté» pour suivre les voyageurs arrivant dans le pays et appliquer une quarantaine obligatoire de deux semaines. L’Union européenne réfléchit également à un « passeport vaccinal » numérique pour le bloc, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avertissant que si les États membres ne se dépêchent pas, Big Tech pourrait les battre à fond.

