Un pas de plus vers un vaccin universel contre la grippe ?

Les scientifiques ont longtemps essayé de créer un vaccin qui introduirait les enfants à toutes les souches possibles de grippe qu’ils pourraient rencontrer plus tard dans la vie. Mais les chercheurs ont été limités par des obstacles techniques et par la diversité du virus de la grippe.

D’une manière générale, il existe 20 sous-groupes de grippe qui représentent chacun des milliers de virus. Les vaccins actuels peuvent cibler au maximum quatre sous-groupes. Mais le vaccin expérimental contient les 20, et il serait plus rapide à produire.

Le vaccin a suscité des niveaux élevés d’anticorps contre les 20 sous-types de grippe chez les furets et les souris, ont découvert les chercheurs – une découverte que plusieurs experts ont qualifiée d’inattendue et prometteuse.

Si le vaccin se comporte de la même manière chez les humains, “nous aurons une couverture plus large des virus de la grippe – non seulement ceux qui circulent, mais ceux qui pourraient déborder du réservoir animal et provoquer la prochaine pandémie”, Alyson Kelvin, un vaccinologue à l’Université de la Saskatchewan au Canada, a déclaré.

Le fait de regrouper 20 cibles dans un seul vaccin présente un inconvénient : les niveaux d’anticorps chez les animaux testés étaient inférieurs à ceux qui leur étaient administrés avec des vaccins destinés à des souches individuelles. Mais les niveaux étaient encore suffisamment élevés pour être efficaces contre la grippe.

Parce qu’une nouvelle souche pandémique de grippe pourrait différer des 20 cibles incluses dans le vaccin expérimental, les chercheurs l’ont également testé contre des virus qui n’étaient pas parfaitement appariés. Le vaccin offrait toujours une forte protection, suggérant qu’il préviendrait au moins une maladie grave, sinon une infection, due à un nouveau virus de la grippe pandémique.

Ce phénomène s’apparente à celui des vaccins Covid actuels : bien que les dernières variantes d’Omicron soient si différentes du virus ancestral que le vaccin original ne prévient pas les infections, il continue de contribuer à protéger la plupart des gens contre les maladies graves.