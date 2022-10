Un pas dans la bonne direction

« Les femmes sont responsables des deux tiers du travail effectué dans le monde, mais ne gagnent que 10 % du revenu total et possèdent 1 % de la propriété… Alors, sommes-nous égaux ? Jusqu’à ce que la réponse soit oui, nous ne devons jamais cesser de demander », a dit un jour l’acteur anglais Daniel Craig, élaborant sur la discrimination sexuelle. Les femmes se sont efforcées de combler l’écart de rémunération entre les sexes et ont mené une longue bataille pour la même chose. Après toutes ces années, quelqu’un a enfin entendu que le Conseil de contrôle du cricket en Inde (BCCI) a pris une décision révolutionnaire, offrant une échelle de rémunération égale aux hommes et aux femmes indiens sous contrat avec les joueurs de cricket. Le secrétaire Jay Shah en a fait l’annonce jeudi. Il a déclaré que les frais de match pour les hommes et les femmes seront les mêmes. Il a en outre affirmé que l’objectif principal était de « lutter contre la discrimination ». Cela constitue une étape révolutionnaire vers la promotion de la parité salariale dans une société patriarcale.

Il s’est rendu sur Twitter pour annoncer le développement. « Je suis heureux d’annoncer le premier pas de BCCI vers la lutte contre la discrimination. Nous mettons en place une politique d’équité salariale pour nos joueuses de cricket sous contrat. Les frais de match pour les hommes et les femmes de cricket seront les mêmes alors que nous entrons dans une nouvelle ère d’égalité des sexes dans le cricket indien », a tweeté Shah. Cela signifie que Harmanpreet Kaur and Co. gagnera des frais de match de 15 lakh ₹ par test, 6 lakh ₹ par ODI et 3 lakh ₹ par T20I, comme leurs homologues masculins.

BCCI, cependant, n’est pas le premier conseil d’administration à prendre une telle décision. New Zealand Cricket (NZC), plus tôt en juillet, a été le premier à établir une référence dans la fraternité du cricket en annonçant une échelle de rémunération égale pour ses deux joueurs.

Payer les femmes moins que les hommes est tout simplement inacceptable, surtout dans le monde moderne. Combler l’écart salarial contribuerait davantage à créer une société plus juste où chacun a les mêmes chances. En outre, cela envoie non seulement un message positif sur les valeurs de l’organisation, mais s’avère également bénéfique pour les entreprises.

Sans oublier qu’un meilleur salaire peut toujours être un bon facteur de motivation, amplifiant ainsi la productivité et l’efficacité et attirant les meilleurs employés.

Initiatives prises : Journée internationale de l’égalité salariale

Plusieurs initiatives ont été prises pour sensibiliser les gens à la discrimination salariale partout dans le monde. Dans l’une de ces tentatives, la Journée internationale de l’égalité salariale est célébrée chaque année pour souligner ce problème. C’est un événement reconnu par les Nations Unies qui tombe le 18 septembre. Il a été observé pour la première fois en 1996 par le Comité national sur l’équité salariale. Il s’agissait d’un effort de la coalition d’organisations de femmes et de défense des droits civiques alors qu’elle s’efforçait d’éliminer la discrimination salariale fondée sur le sexe et la race.

L’objectif principal était d’atteindre l’équité salariale. Ce n’est qu’en 2019 que l’Equal Pay International Coalition a commencé à marquer officiellement cette journée comme une journée de sensibilisation. Cependant, en 2020, le mouvement a été reconnu par les Nations Unies et ils ont observé le premier salaire égal international le 18 septembre 2020.

Le mois dernier, à l'occasion de la Journée internationale de l'égalité salariale, l'Organisation internationale du travail (OIT) a révélé qu'en moyenne, les femmes dans le monde sont payées environ 20 % de moins que les hommes.

Les femmes sont concentrées dans des emplois peu rémunérés et peu qualifiés.

Pour chaque dollar que gagnent les hommes, les femmes gagnent 77 cents.

Les femmes sont sous-représentées dans les postes de décision.

Les femmes effectuent au moins 2,5 fois plus de travail non rémunéré que les hommes. — CloutWomenUnite (@Clouutwomen) 27 septembre 2022

La pandémie a-t-elle affecté la parité salariale ?

Le Covid-19 a forcé de nombreuses femmes à quitter le marché du travail. Le problème de l’écart salarial n’est pas nouveau. Les problèmes systémiques sous-jacents à l’écart salarial impliquent également la dévaluation historique du travail traditionnel effectué par les femmes. Même si la pandémie était impitoyable et avait ses inconvénients, elle a révélé la nécessité de meilleures solutions pour résoudre ces problèmes. Il est temps de réexaminer la façon dont les travailleuses sont valorisées et rémunérées. Avec de si petits pas, non seulement nous nous dirigeons vers une société inclusive, mais nous assurons également un espace meilleur et égal pour tous les genres.

Lorsque les organisations prennent de telles initiatives, les travailleurs/joueurs auront plus confiance qu’ils sont traités équitablement et que leur travail est valorisé. La transparence est la clé pour parvenir à l’égalité et il semble que la BCCI se dirige dans la bonne direction.

