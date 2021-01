Un partisan de Trump qui a battu un policier avec un drapeau américain lors des émeutes du Capitole a été accusé d’avoir fait obstruction à un agent des forces de l’ordre après des images publiées par Le télégraphe, ci-dessus, a conduit à une dénonciation du FBI.

Peter Stager, de l’Arkansas, a été retrouvé après qu’une connaissance l’ait identifié dans des images publiées par Le télégraphe dans lequel il a qualifié les policiers de «traîtres traîtres» et a affirmé que «la mort est le seul remède».

Dans des clips pris quelques minutes après l’agression présumée, M. Stager a lancé une diatribe enflammée contre les policiers défendant le bâtiment du Capitole contre la foule violente qui tentait de prendre d’assaut le bâtiment.

Dans une diatribe haineuse filmée par Le télégraphe, il a dit: «Tout le monde là-dedans est un traître traître. [For] pour chacun de ces agents de la force publique de la capitale, la mort est le remède.

Une connaissance de M. Stager a informé le FBI après avoir vu ses commentaires à Le télégraphe ainsi que des images précédentes de lui portant un mât portant le drapeau américain et l’écrasant à plusieurs reprises contre un policier.

Exclusif: « La mort est le remède » – ce que l’émeutier du Capitole m’a dit quelques minutes après l’attaque d’un policier

Le télégraphe a été en mesure d’identifier l’agent comme étant Michael Fanone, un vétéran de plus de 18 ans de la police de DC qui a reçu une médaille pour son travail exceptionnel en 2016.

L’agent Fanone a été admis à l’hôpital à la suite de l’agression du 6 janvier, mais a depuis été libéré.

Un responsable de la police de DC a déclaré Le télégraphe que les agents du département avaient été profondément marqués par les événements de la journée. « Je pense que beaucoup de nos gens sont encore en train de traiter ce qui s’est passé », a déclaré le responsable.

Les scènes violentes qui se sont déroulées au Capitole le 6 janvier ont choqué l’Amérique et ont suscité l’une des plus grandes enquêtes jamais entreprises par le FBI. Les enquêteurs parcourent des heures de séquences pour identifier et arrêter les auteurs.