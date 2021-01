KENNESAW, Géorgie (AP) – Avant de mourir lors du siège de mercredi au Capitole américain, Rosanne Boyland était une toxicomane en convalescence qui souhaitait devenir conseillère en sobriété. Mais elle croyait aussi, à tort, que le président Donald Trump avait remporté les élections de novembre et elle avait commencé à suivre une sombre théorie du complot qui a circulé en ligne, a déclaré sa famille.

« Cela a juste pris une spirale », a déclaré sa sœur, Lonna Cave, vendredi devant son domicile dans la banlieue d’Atlanta.

Boyland, 34 ans, était l’une des trois personnes décédées des suites d’une urgence médicale lorsqu’une foule pro-Trump, encouragée par le président, a pris d’assaut le Capitole alors que le Congrès certifiait la victoire du président élu Joe Biden. Une quatrième personne a été abattue par la police et un policier a également été tué.

La police du Capitole n’a pas publié de détails sur la mort de Boyland, un résident de Kennesaw.

Cave a déclaré que la famille avait entendu des récits contradictoires. Un ami qui était avec elle a déclaré que Boyland avait été cloué au sol et piétiné lors d’un violent affrontement entre les émeutiers et la police. Mais sa sœur a déclaré qu’un détective de la police avait déclaré que la famille Boyland s’était effondrée alors qu’elle se tenait sur le côté dans la rotonde du Capitole.

Cave a déclaré que sa sœur n’avait aucune intention de commettre des violences lorsqu’elle s’est rendue à Washington. La famille l’avait suppliée de ne pas y aller.

«Elle m’a promis: ‘Je vais rester sur la touche. Je vais juste montrer mon soutien », a déclaré Cave à l’Associated Press.

Boyland a été arrêté à plusieurs reprises pour des infractions liées à la drogue, mais était sobre pendant plusieurs années et avait trouvé un nouveau but en politique, a déclaré Nicholas Stamathis, un de ses amis de Kennesaw, à AP.

« Elle est devenue sobre et sobre et a cessé de blâmer les autres pour ses problèmes et est devenue très conservatrice », a déclaré Stamathis à propos de son ami, qu’il appelait « Rosie ».

Elle a assisté aux réunions d’un groupe de toxicomanie à Atlanta et est allée chercher ses jeunes nièces tous les jours à l’école, a déclaré sa sœur.

L’insurrection meurtrière a conduit le beau-frère de Boyland, Justin Cave, à appeler à la destitution de Trump de ses fonctions.

«Ma conviction personnelle est que je crois que les paroles et la rhétorique du président ont incité une émeute (mercredi) qui a tué quatre de ses plus grands fans», a déclaré Cave, un ancien animateur de l’émission HGTV «Ground Breakers».

Les sœurs se sont également affrontées sur les opinions politiques de Boyland et le mythe QAnon, qui comprend des allégations sauvages d’un réseau sexuel d’enfants. Boyland avait commencé à suivre la théorie du complot au cours des six derniers mois, a déclaré Lonna Cave.

Boyland a exploré ses accusations sans fondement selon lesquelles le détaillant de meubles en ligne Wayfair faisait partie du réseau fictif, a déclaré sa sœur, et sa foi dans les conspirations a explosé à partir de là.

«Elle m’envoyait des textos, et je me disais: ‘Laissez-moi vérifier cela.’ Et je m’asseyais là et je me disais: ‘Eh bien, je ne pense pas que ce soit vraiment vrai’ « , a déclaré Lonna Cave, 39 ans. » Nous nous sommes battus à ce sujet, des disputes.

La page Facebook de Boyland présentait des photos et des vidéos louant Trump et faisant la promotion de fantasmes, y compris une théorie selon laquelle un groupe ténébreux utilisait le coronavirus pour voler des élections.

Bien qu’ils ne se soient pas vus depuis des années, Stamathis a déclaré qu’ils discutaient régulièrement sur Facebook Messenger. Il y a une semaine ou deux, ils avaient échangé des mèmes «de libéraux perdant la tête» en ligne.

«En nous moquant des libéraux ensemble, nous nous sommes beaucoup liés», a-t-il déclaré.

L’ami de Boyland, Justin Winchell, a déclaré que Boyland avait été cloué au sol lorsque des corps de policiers et de manifestants se sont poussés l’un contre l’autre. Les gens ont commencé à tomber puis à se piétiner, a déclaré Winchell à WGCL-TV à Atlanta.

«J’ai mis mon bras sous elle et je l’ai tirée, puis un autre gars est tombé sur elle, et un autre gars marchait juste (sur elle)», a déclaré Winchell. «Il y avait des gens empilés de deux à trois de profondeur… des gens juste écrasés.

Les deux autres personnes décédées des suites d’une urgence médicale sont Kevin Greeson, 55 ans, d’Athènes, Alabama et Benjamin Philips, 50 ans, de Ringtown, Pennsylvanie. Ashli ​​Babbitt, 35 ans, de San Diego, a été mortellement abattue par la police alors qu’elle tentait de franchir la fenêtre brisée d’une porte barricadée à l’intérieur du Capitole.

L’officier de police du Capitole Brian D. Sicknick a été touché à la tête avec un extincteur, selon des responsables de l’application des lois qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de l’enquête en cours. Il est mort dans un hôpital.

Le dernier message de Boyland sur Twitter – un retweet d’un message de Dan Scavino, le directeur des médias sociaux de la Maison Blanche – était une photo de milliers de personnes entourant le Washington Monument mercredi. La photo a été prise avant que Trump, dans un discours prononcé là-bas, ne répète ses allégations non fondées de fraude électorale et n’incite les manifestants à se rendre au Capitole alors que les législateurs débattent des votes électoraux.

La famille de Boyland a reçu plusieurs menaces depuis sa mort. Ils blâment Trump pour la violence, croyant qu’elle a été prise dans les mensonges du président sur les élections.

«Cela lui a coûté la vie», a déclaré Lonna Cave.

Dazio a rapporté de Los Angeles et Martin de Marietta, Géorgie.