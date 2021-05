Un partisan de Trump aurait divulgué des enregistrements audio après avoir infiltré le groupe Antifa – RT USA News

Un homme qui a infiltré un groupe de militants Antifa dans le comté de Sonoma, en Californie, a révélé aux médias que les radicaux avaient une « liste de cibles » et a fait des allusions à des actes de violence.

La taupe a déclaré à un affilié local d’ABC qu’il se sentait obligé de « faire quelque chose » après avoir lu le manifeste de SoCo (Sonoma County) Radical Action, qui semble encourager le vandalisme.

Identifié par les médias comme un «Partisan de Trump», l’homme aurait contacté le groupe et lui aurait dit «Camarades» qu’il voulait « Écraser le système comme vous. » Le stratagème a apparemment fonctionné et il a eu accès à leur canal de communication sur l’application de messagerie cryptée Wickr. Après avoir rassemblé des documents et des enregistrements de leurs réunions, il s’est ensuite adressé à la presse – et à la police.

Le chef présumé du groupe, «Marb», On pense qu’il s’agit d’un étudiant de 25 ans qui a été arrêté pour avoir agressé un policier l’année dernière à Oakland lors d’une émeute déclenchée par la mort de George Floyd. Les accusations n’ont par la suite pas été déposées.

Dans un échange rapporté datant de mars, Marb explique comment le groupe s’appelait à l’origine SoCo Antifa, mais a changé de nom car il y avait des inquiétudes quant à l’identification comme «Antifa» les mettrait sur un «Liste de surveillance du FBI.»





Un autre enregistrement présumé réalisé par l’infiltré détaille les plans pour le 1er mai. Marb suggère que ce serait « malade » faire quelque chose «Un peu plus extrême pour la Journée nationale des travailleurs.»

« C’est le 1er mai, bébé, comme sors et prends, prends quelque chose avec nous, je ne sais pas, je ne sais pas (bip), » le chef du groupe continue.

Un membre intervient: « Allons tuer des gens, » suivi de rires.

« Tuerons des flics, » Marb répond.

On ne sait pas si l’échange était une plaisanterie ou une proposition sérieuse de commettre des violences. L’infiltré a contacté les forces de l’ordre à ce sujet. La police a déclaré aux médias locaux qu’elle n’était pas au courant « spécifique » menaces mais qu’ils accepteraient d’éventuels actes de violence « très sérieusement. »

L’infiltrateur a également obtenu le groupe « Liste cible », qui comprendrait les adresses et les numéros de téléphone des victimes qu’ils souhaitent faire faire. Dans un enregistrement audio, les militants d’Antifa discutent de la façon dont ils se sont rendus au domicile d’une femme qui dirige la Santa Rosa Republican Women Federated, un groupe politique conservateur, déplorant qu’il était trop tard dans la nuit pour faire quoi que ce soit. «Observer.»





La liste comprend également Barry Brodd, un ancien policier de Santa Rosa qui a fourni un témoignage d’expert dans le procès Floyd, défendant les actions de l’ancien flic de Minneapolis Derek Chauvin. L’ancienne maison de Brodd a été vandalisée à la suite de son témoignage, mais des conversations internes suggèrent que SoCo Radical Action n’était pas directement impliquée.

Marb aurait refusé les demandes de commentaires lorsqu’il a été contacté par les médias, mais a envoyé un message aux membres leur demandant de ne pas parler à la presse ou aux forces de l’ordre. Il nettoie également les comptes de médias sociaux privés et publics depuis qu’il a appris qu’il faisait l’objet d’un reportage, selon les médias.

On ne sait toujours pas si les militants d’Antifa sont soupçonnés d’activités criminelles réelles. le «Partisan de Trump» a déclaré que son expérience d’infiltration montre que malgré les affirmations contraires, Antifa «Sont très réels et représentent une très grande menace.»

